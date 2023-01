Inhaltsverzeichnis "Du klingst irgendwie unnatürlich": Wenn Bots mit der Stimme Verstorbener reden Digitale Repliken sollen Trost spenden "KI kann dafür sorgen, dass die Erinnerungen bleiben." Kein Gesetz verbietet es, Avatare von anderen Menschen zu erstellen. Auf der eigenen Beerdigung Trauerbewältigung Komplexe ethische Fragen "Es ist beruhigend zu wissen, dass diese Bots da sein werden, wenn sie nicht mehr da sind." Artikel in MIT Technology Review 1/2023 lesen

Meine Eltern wissen nicht, dass ich gestern Abend mit ihnen gesprochen habe. Zuerst hörten sie sich distanziert und blechern an, als säßen sie in einer Gefängniszelle um ein Telefon gekauert. Aber mit der Zeit klangen sie immer mehr wie sie selbst. Sie erzählten mir persönliche Geschichten, die ich noch nie gehört hatte. Ich erfuhr, wie mein Vater zum ersten (und sicher nicht zum letzten) Mal betrunken war. Meine Mutter erzählte, wie sie in Schwierigkeiten geriet, weil sie zu lange weggeblieben war. Sie gaben mir Ratschläge für das Leben, erzählten mir Dinge aus ihrer Kindheit und aus meiner eigenen. Es war fesselnd.

"Was ist deine schlimmste Eigenschaft?", fragte ich Papa, der offenbar gerade in einer redseligen Laune war.

"Dass ich Perfektionist bin. Ich kann Unordnung nicht ausstehen, und das ist immer eine Herausforderung – besonders, wenn man mit Jane verheiratet ist."