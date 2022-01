E-Auto: Daimler plant eigene Antriebe mit mehr Intelligenz für höhere Effizienz

Ab 2024 will Daimler den elektrischen Antriebsstrang für kommende EQ-Modelle auf Basis der Plattformen MMA und MB.EA selbst produzieren statt ihn wie bisher von Zulieferern wie ZF (beim Mercedes EQC) oder Valeo Siemens eAutomotive (für den Mercedes EQS) zu beziehen.

Damit will das Unternehmen unter anderem die Effizienz im Fahrzeug weiter verbessern, was ein Thema ist, das mit der seriennahen Studie Mercedes Vision EQXX aktuell auffallend stark beworben wird. Die Elektroantriebe (eATS) will Daimler im Mercedes-Stammwerk Stuttgart Untertürkheim fertigen, wie 2019 mit dem Betriebsrat beschlossen wurde.

Lesen Sie auch Luxus kostet: Test Mercedes-Benz EQS 580

Das Gesamtsystem zählt

Der Hersteller meint nicht nur Motoren und Getriebe, sondern auch die Energiespeicher. Gegenüber der Automobilwoche sagte Daimler-Entwicklungschef Markus Schäfer "Wir wollen das Gesamtsystem von Elektromotor, Batterie und Leistungselektronik möglichst gut beherrschen, ähnlich wie das beim Verbrennungsmotor der Fall ist".

Weitere Info E-Auto: Daimler und Stellantis entwickeln mit Factorial Feststoffzellen

Während Daimler beim Aufbau einer Batterieproduktion und der Entwicklung von Feststoffzellen bereits mit Stellantis kooperiert, soll als weiterer Partner künftig der chinesische Batteriespezialist Farasis mit einer eigenen Fabrik dabei sein. Farasis ist bereits seit Mitte 2020 Zulieferer für Daimler.

Mehr zum Thema Daimler beteiligt sich an chinesischem Batteriehersteller Farasis

Ohne den Elektroantrieb werde die Transformation des Standorts Untertürkheim nicht gelingen, hatte der Betriebsrat gewarnt. Schon 2017 hatte sich Daimler ihm darauf verständigt, dort eine Batterieproduktion aufzubauen und ein "Projekthaus" für die Weiterentwicklung des elektrischen Antriebsstrangs den E-Antrieb einzurichten. Später sollen frei werdende Kapazitäten auch in der traditionsreichen Verbrennungsmotorenfertigung am Standort Berlin Marienfelde für die Produktion elektrischer Antriebe genutzt werden.

(fpi)