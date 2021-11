E-Auto Porsche Taycan Sport Turismo: SUV-Elemente verloren, Reichweite​ gewonnen

Auf der LA Auto Show (19. bis 28. November 2021) stellt Porsche sein Elektroauto Taycan Sport Turismo als GTS mit bis zu 504 Kilometern Reichweite im WLTP vor. Die aktuell größte Reichweite eines Taycan-Modells seit Erscheinen der Baureihe 2019 passt zum "GT" im seit 1963 gültigen Kürzel für "Gran Turismo Sport".

Bei Porsche reiht sich der GTS über dem Taycan 4S und unterhalb der Taycan Turbo-Modelle ein. Zudem wird er auch als Taycan GTS Sport Turismo auf Basis des rustikalen Taycan Cross Turismo mit hinten stärker abfallender Dachlinie angeboten. Über diese Variante schrieb mein Kollege bereits zur Vorstellung: "Andererseits kann man sich die Taycan-Kombi-Gestaltung ohne "Cross"-Elemente problemlos vorstellen. In der heise/Autos-Redaktion befand eine Mehrheit, dass dieser Verlust gar keiner wäre." Genau das hat Porsche nun umgesetzt. Sagten wir gerade "Variante"? "Tourismo" entspricht bei Porsche der im Konzern für Kombi-Modelle genutzten Bezeichnung "Variant". Passt – sowohl zur Form als auch dem größeren Ladevolumen.

Abgeregelt bei 250 km/h

Porsche veranschlagt 440 kW aus den beiden Motoren bei "Overboost", also einer kurzfristig abrufbaren Leistung, die beide Karosserievarianten von null auf 100 km/h in 3,7 Sekunden beschleunigen soll. Die Höchstgeschwindigkeit ist in beiden Modellen bei 250 km/h abgeregelt.

Bild 1 von 5 Elektroauto Porsche Taycan GTS mit mehr Reichweite (5 Bilder) In zwei Karosserievarianten kommt der Porsche Taycan GTS ab Frühjahr 2022

mit bis zu 504 Kilometern Reichweite.



Einen Teil der vergrößerten Reichweite mag die nun auch bei diesen Taycan-Modellen eingeführte, verbesserte Betriebsstrategie beisteuern, für die Porsche im August einen Gewinn im WLTP von rund 25 km ohne einen neuen Wert für die Reichweite angab. Den kombinierten Stromverbrauch des kommenden Taycan GTS beziffert Porsche auf 23,3 bis 20,3 kWh/100 km, die elektrische Reichweite im WLTP auf 439 bis 504 km, (539 bis 625 innerorts).

Einige Kilowattstunden mehr Netto

Angesichts des maximalen Aktionsradius von 456 Kilometern, den der Taycan bisher offiziell erreichte, kann das nicht die einzige Modifikation gewesen sein, um auf die 504 Kilometer zu kommen. Wahrscheinlich konnte Porsche mit positiven Erfahrungen aus dem Langstreckenbetrieb in Kundenhand einiger tausend verkaufter Taycan auch noch einige Kilowattstunden mehr Netto-Batteriekapazität freigeben. Bislang lag die Aufteilung bei 93,6 kWh brutto und 83,7 kWh netto. Das könnte sich – wenn auch nur geringfügig – auf die ideale Ladegeschwindigkeit von 22,5 Minuten für die Aufladung von 5 auf 80 Prozent auswirken. Genaue Angaben macht Porsche dazu aber noch nicht.

Die adaptive Luftfederung wurde von Porsche auf eine noch bessere Querdynamik abgestimmt. Einbezogen wird in dieses dynamischere Abstimmungskonzept die Hinterachslenkung, wenn man sie dazubestellt. Als Sonderausstattung für den Taycan GTS bietet Porsche ein Panoramadach an, das mithilfe elektrochromer Foliensegmente von durchsichtig auf lichtschützend umschalten lässt. Eine Öffnungsfunktion dieses 1600 Euro teuren Daches ist allerdings nicht gegeben.

Die Elektroautos will Porsche ab Frühjahr 2022 zu Preisen von 131.834 und 132.786 Euro in Deutschland anbieten. "Weitere Motorisierungen" für den Taycan Sport Turismo sind angekündigt.

(fpi)