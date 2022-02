E-Autos: Rock Tech (Kanada) arbeitet mit Bilfinger an Lithiumproduktion in Guben

Der Industriedienstleister Bilfinger hat mit Rock Tech Lithium eine Absichtserklärung zum Bau des ersten Lithiumhydroxid-Konverters Europas unterzeichnet. Die Produktionsanlage für batteriefähiges Lithiumhydroxid soll im brandenburgischen Guben entstehen und nach ihrer Realisierung jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid für die Batterien von 500.000 Elektroautos produzieren. Bilfinger sollen dabei Ingenieurs-, Beschaffungs- und Baumanagement-Dienstleitungen obliegen, während Rock Tech die Anlage baut, deren Planung laut Pressemitteilung von heute bereits so gut wie abgeschlossen ist.

Rock Tech Lithium hatte am 11. Oktober 2021 den Bau der ersten Lithiumraffinerie Europas bekanntgegeben und das erforderliche Areal von der Stadt Guben erworben. Ein Teil des dort zu verarbeitenden Lithiums soll aus dem Vorkommen des Unternehmens in Georgia Lake, Kanada, kommen. Bei der Produktion sollen die Nebenprodukte der Lithiumhydroxid-Herstellung verwertet werden, etwa in der Gipsindustrie. Später will man Lithium auch selbst wiederverwerten.

"Wollen das Batteriezeitalter vorantreiben"

Bilfinger setzt dabei auf die wachsende Produktion von Elektroauto-Batterien und lässt verlauten: "Die Produktion von Lithiumhydroxid als Bestandteil von Elektroauto-Batterien ist essentiell für eine klimafreundliche Mobilitätswende." Rock Tech Lithium sagt: "Die Kooperation ist ein weiterer bedeutender Meilenstein von Rock Tech Lithium auf dem Weg zu einem führenden Clean-Tech-Unternehmen, das die Automobilindustrie mit hochreinem Lithiumhydroxid versorgt. Zusammen mit Bilfinger wollen wir das Batteriezeitalter vorantreiben."

Brandenburg ist auch das Ziel des US-Elektroautoherstellers Tesla, dessen Autofabrik in Grünheide nahe Berlin im ersten Quartal 2022 in Betrieb gehen soll. Tesla errichtet dort außer der Autoproduktion auch eine Batterie-"Gigafactory" für Lithium-Akkus.

(fpi)