E-Autos: Staatliche Förderung von privaten Ladestationen kommt

Die Infrastruktur zum Laden von Elektroautos hat noch einen gewissen Nachholbedarf. Der Bund will nun nachhelfen und fördert erstmals Kauf und Installation von privaten Ladestationen mit pauschal 900 Euro. Das gab Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am heutigen Dienstag bei der Eröffnung der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur unter dem Dach der NOW GmbH bekannt. Damit käme man dem Ziel, Laden für alle, immer und überall einen entscheidenden Schritt näher, so der Minister. "Mit unserem Masterplan Ladeinfrastruktur schaffen wir eine flächendeckende Versorgung", ist sich Scheuer sicher.

An die Förderung ist allerdings eine Reihe von Bedingungen geknüpft, die erfüllt werden müssen. Unterschreiten die Gesamtkosten, also der Kauf der Wallbox und die Kosten für die Installation, den pauschalen Förderbetrag von 900 Euro, gibt es kein Geld. Der Zuschuss ist an folgende Anforderungen geknüpft: eine Normalladeleistung von 11 kW und eine Stromversorgung, die zu 100 Prozent Ökostrom nutzt. Zudem muss die Wallbox "intelligent und mit Blick auf die Netzdienlichkeit steuerbar" sein.

Anträge auf Förderung können ab dem 24. November 2020 bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gestellt werden. Ausführliche Informationen zum Antragsverfahren stellt die KfW auf einer eigenen Seite bereit.

