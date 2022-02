E-Lkw: Daimler Truck will mit Partnern Lade- und H₂-Netze in den USA verdichten

Daimler Truck North America LLC (DTNA), NextEra Energy Resources, LLC und BlackRock Renewable Power (BlackRock) wollen ab 2022 gemeinsam ein Ladeinfrastruktur-Netz für batterie- und brennstoffzellenelektrische Nutzfahrzeuge in den USA planen, aufbauen und betreiben. Zunächst sollen die drei Beteiligten je 650 Millionen US-Dollar (rund 580 Millionen Euro) einzahlen.

Der Aufbau erster Ladestationen ist ab 2023 vorgesehen, bis 2026 soll ein Netz an wichtigen Frachtrouten entlang der Ost- und Westküste sowie in Texas stehen. Um den erwarteten Bedarfsanstieg für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge zu decken, sollen bestehende Ladepunkte ausgebaut und neue Standorte geschaffen werden. Wasserstofftankstellen für brennstoffzellenelektrische Lkw sollen folgen. Nicht erwähnt werden in der Meldung von DTNA wasserstoffbetriebene Lkw mit Verbrennungsmotoren, was nicht bedeutet, dass man sie bei DTNA und den anderen Lkw-Herstellern nicht im Blick hätte. Ob sich beide Technologien durchsetzen werden, ist heute kaum abzusehen.

Das geplante Joint Venture soll helfen, lokal emissionsfreien Fahrzeuge im Güterfernverkehr zum Durchbruch zu verhelfen. In der Meldung heißt es: "Daimler Truck North America (…) ebnet gemeinsam mit seinen beiden Partnern den Weg für eine landesweite Infrastruktur für batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge in den USA." Selbstverständlich ist DTNA als Marktführer bei Elektro-Lkw in den USA an einer weiteren Verbreitung elektrischer Lkw gelegen. So plant DTNA den Verkaufsstart seiner batterieelektrischen Freightliner eM2 und eCascadia 2022/23.

Sein neuer Verbündeter NextEra Energy Resources ist Großinvestor im Bereich der elektrischen Infrastruktur, erneuerbarer Energien und Netzintegration. Der andere Partner, BlackRock Renewable Power, betreibt als Abteilung von BlackRock Real Assets mit derzeit 9,5 Mrd. investierten USD eine der weltweit größten Investmentplattformen im Bereich der Energiewende. Darunter über 350 Wind- und Solarprojekte in 15 Ländern und auf fünf Kontinenten.

In Europa ist Daimler Truck schon fest verdrahtet

In Europa arbeitet Daimler Truck beim Aufbau einer Infrastruktur für elektrisches Laden und Wasserstoff-Tankstellen entlang wichtiger Lkw-Routen bereits mit Shell, BP und Total Energies zusammen. Darüber hinaus bestehen auch Partnerschaften mit Siemens Smart Infrastructure, ENGIE und EV Box Group sowie PowerElectronics bei Ladestationen. Geplant ist zudem ein weiteres Joint Venture mit der Traton Group (Volkswagen) und der Volvo Group für ein europäisches Lkw-Schnellladenetz.

