Ebay Kleinanzeigen: Besser verkaufen – das müssen Sie beachten

Ob das nächste Smartphone durch den verlängerten Handyvertrag, ein neues Firmenlaptop oder durch ein Weihnachtsgeschenk: Immer wieder werden zu Hause technische Geräte durch die nächste Generation ersetzt. Doch was wird aus der alten, oft noch tadellosen Technik? Nicht immer findet sich in der Familie ein Abnehmer. Und für den Karton mit den gesammelten Altteilen ist die Technik oft zu schade. Stattdessen bieten sich Online-Flohmärkte wie bei Ebay Kleinanzeigen an.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Den Geräten wird ein neues Leben geschenkt – anstatt im Regal oder der Schublade zu verstauben. Sie leisten damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und der Verkauf wirft oft noch ein gutes Sümmchen Geld ab. Und der Käufer freut sich über einen günstigen Artikel.

In unserem Ratgeber erhalten Sie einen Überblick, was Sie bei einem Verkauf bei Ebay Kleinanzeigen beachten müssen. Sie erfahren, wie Sie eine Verkaufsanzeige erstellen, die alles bietet, um erfolgreich zu verkaufen. Es gibt einige Dinge, die man als Verkäufer beachten muss, um beim potenziellen Käufer das Interesse zu wecken. Und es gibt Fehler, die viele Anbieter immer wieder machen.

Wie in unserem Einkaufs-Ratgeber behalten wir dabei wieder Unterhaltungselektronik im Fokus. Allerdings sind die meisten Tipps auch für andere Kategorien verwendbar. Falls Sie spezielle Artikel wie beispielsweise Sneaker oder Musikinstrumente verkaufen möchten, kann sich auch ein Blick in unseren Kleinanzeigen-App-Test nicht schaden.

Wir sagen Ihnen, was in der Artikelbeschreibung stehen sollte und was nicht, und worauf Sie bei der Preisfindung und beim Erstellen der Fotos achten sollten. Außerdem geben wir Ihnen Tipps, wie Sie Betrügern auf die Schliche kommen können und worauf Sie bei der Abwicklung achten müssen. Menschen mit unredlichen Absichten haben verschiedene Methoden, um Sie um Geld oder Ihre Ware zu bringen. Wenn Sie die Tricks der Abzocker kennen, können Sie sich als Verkäufer vor unseriösen Angeboten besser schützen.