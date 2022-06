Inhaltsverzeichnis Effiziente Rechenzentren: Energieverschwendung ungenutzter Ressourcen offenlegen Server Idle Energy Coefficient Auswirkungen auf die CPU-Performance Den Idle-Verbrauch errechnen Kennzahlen Fazit Artikel in iX 13/2022 lesen

Ist ein Server aktiv, also nicht vollständig im Idle-Modus, dann tut er irgendetwas Nützliches. Doch ist es bisher nicht gelungen, diesen Nutzen von IT-Leistung genauer zu messen und daraus eine Kennzahl zu generieren: Zu komplex ist das Zusammenspiel der Prozesse, die auf einer CPU laufen, zu ungenau die Abgrenzung, was Applikation und was Overhead ist – etwa das Betriebssystem, ohne das es aber nicht geht – ganz zu schweigen von der Unmöglichkeit, den Energieverbrauch eines Servers aufzuteilen für Nützliches und für Unnützes.

Sicher ist also nur, wann ein Server keinen Nutzen erbringt, nämlich wenn er sich im Idle-Zustand befindet. Dann wartet er schlicht auf Arbeit – und benötigt dabei Energie, und zwar gar nicht wenig. Während die Diskussion um die Energieeffizienz von Rechenzentren lange Zeit auf den Energieverbrauch der technischen Anlagen der Gebäudetechnik, also Stromversorgung und Kälteerzeugung, abhob und Kennzahlen wie die PUE (Power Usage Effectiveness) allgemeine Akzeptanz gefunden haben, bleibt doch eine – berechtigte – Kritik daran, dass diese Sichtweise quasi die Ursache ignoriert, nämlich den Energieverbrauch der IT-Komponenten.

Ein Weg, die Sicht auf die Energieeffizienz von Rechenzentren zu erweitern und die IT-Komponenten in die Betrachtung einzubeziehen, besteht darin, den Energieverbrauch von Servern im Idle-Modus zu ermitteln. Die Kennzahl Server Idle Energy Coefficient (SIEC) macht das Verhältnis aus nutzbringend eingesetzter Energie und verschwendeter Energie sichtbar. Mit ihr kann die IT ihre Energieeffizienz ermitteln und verbessern und damit substanziell zur notwendigen Steigerung der Energieeffizienz in Rechenzentren beitragen.