Inhaltsverzeichnis Eine nerdige Ode an den Kaffee: Entwickler-Mana und Code-Beschleuniger Wirkung des Zaubertranks Geheimnis des Zaubertranks Große und kleine Denkmäler In guter Gesellschaft

In der Software-Entwicklung gibt es zahlreiche Tasks: Es gilt Rätsel zu lösen, den richtigen Weg zu finden und Angreifer abzuwehren. Und im Nacken immer der Endgegner: die Projekt-Deadline. Ziel der Mission: Eine Software, die tut, was sie soll, zufriedene Stakeholder und ein bisschen Seelenfrieden.

Mächtiger Verbündeter und wichtiger Weggefährte in vielen dieser Code-Abenteuer: Kaffee. Der Weg durch undurchsichtige Dokus und verwirrenden Code auf der Suche nach Bugs wird mit ihm zum Spaziergang. Er kitzelt den Geist der Helden wach, lässt sie Level für Level aufsteigen, bis das Abenteuer bestanden ist und die Software (idealerweise) fehlerfrei läuft.

Was es mit dieser Zauberkraft des Kaffees auf sich hat und was es sonst noch rund um das Thema zu wissen gibt, lesen Sie hier. Also: Trinken Sie doch einen Kaffee mit uns.