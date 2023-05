Electronic Arts: 40 Jahre in 40 Spielen

Die Gründung von Electronic Arts verläuft sorgfältig und zieht sich über anderthalb Jahre, von der Idee bis zu den ersten Spielen. Vielleicht ein Schlüssel zum Erfolg, denn nur wenige können mit vier Jahrzehnten in der Branche mithalten. Activision etwa, 1979 gegründet. Und natürlich Nintendo und Sega.

Hinter Electronic Arts steckt die Vision eines Mannes, des Kaliforniers Trip Hawkins. Er ist seit seiner Jugend Technik-Nerd, Rollenspieler und Sportfan. Vor allem liebt er Strat-O-Matic Pro Football: American Football als Brettspiel mit Spieler-Karten und Würfeln. An seinen Abschluss in Game Theory in Harvard hängt er einen MBA in Stanford an. Als er wegen seiner Studie über Heimcomputer (die Radio Shack und nicht Apple als Marktführer darstellt) einen Anruf von einem aufgebrachten Steve Jobs erhält, wird er 1978 einer der ersten Angestellten von Apple. Damit profitiert er vom Börsengang und kann sich einen Traum erfüllen: ein eigenes Unternehmen für Computerspiele.

Bild 1 von 40 EA-Jubiläum: 40 Jahre, 40 Spiele (40 Bilder) Hard Hat Mack (1983) Ein Jahr nach seiner Gründung veröffentlicht Electronic Arts seine ersten fünf Titel; und von denen gilt "Hard Hat Mack" als erster. Es ist ein Jump'n'Run-Spiel, das einerseits an "Donkey Kong" erinnert und andererseits an die vielen "Ladder"-Varianten, die ihren Ursprung auf CP/M-Systemen haben. Umgesetzt wird es für den Apple II, Atari-Heimcomputer, den C64, den Schneider CPC und den PC. Autoren des Spiels sind Michael Abbot und Matthew Alexander, deren Namen dick auf dem Cover stehen.

(Bild: René Meyer)

Amazin' Software

Nach einem Gespräch mit dem legendären Risikokapital-Geber Don Valentine im Februar 1982 verlässt er Apple. Am 28. Mai 1982 gründet er Amazin' Software. Die erste große Entscheidung: ein neuer Name. Amazin' Software mag niemand so richtig. Hawkins gefällt SoftArts; doch der VisiCalc-Entwickler heißt bereits Software Arts. Als neuer Favorit kristallisiert sich Electronic Arts heraus, in Anlehnung an das Filmstudio United Artists (das man zunächst als unabhängigen Vertrieb von Kreativen gründet).

Typischerweise werden zu dieser Zeit Studios von Entwicklern gegründet, die bereits hobbymäßig oder halbprofessionell ihre Spiele über Kleinanzeigen oder lokale Händler anbieten; Handbuch und Disketten manuell kopiert. EA tritt hingegen zunächst als Publisher auf. Es schließt Verträge mit einzelnen Entwicklern und kleinen Studios ab und übernimmt die Veröffentlichung und Vermarktung ihrer Spiele.

Ein Jahr nach der Gründung ist es soweit. Die ersten Spiele-Titel fertiggestellt; Packungen und Handbücher gedruckt: "Hard Hat Mack", ein Klon von "Donkey Kong", gilt als erstes EA-Spiel. Dann "Archon", ein elektronisches Brettspiel, inspiriert durch das Holo-Schach aus "Krieg der Sterne". Das Strategie-Monopoly "M.U.L.E." für bis zu vier Spieler. Das Baller-Spiel "Axis Assassin", das an "Tempest" von Atari erinnert. Und das experimentelle "Worms?"

Im Juni 1983 geht EA an die Öffentlichkeit. Wenige Tage zuvor, am 20. Mai, werden alle EA-Mitarbeiter zum Lagerhaus nach San Francisco beordert. Dort müssen sie die ersten Händler-Bestellungen bearbeiten, die Sendungen zusammenstellen, verpacken und in den UPS-Transporter laden. Gerade rechtzeitig treffen T-Shirts mit EA-Logo ein, damit der denkwürdige Tag im passenden Outfit absolviert (und fotographiert) wird.

Software Artists

EAs Mission Statemtn: Die Spiele werden nicht von schnöden Programmierern heruntergeschrieben, sondern von Künstlern erschaffen. Sie sind Software Artists. Sie sind Electronic Arts. Anstatt den Distributor-Monopolisten Softsel zu nutzen, baut EA ab 1984 ein eigenes Vertriebsnetz auf. Öffnet Büros, telefoniert mit Fachgeschäften. Versendet als erster Vertrieb direkt an Adressen in Europa – und bietet seinen Service auch anderen Publishern an. 1986 ist EA der größte Spiele-Vertrieb weltweit.

EA konzentriert sich zunächst auf den Apple II und Atari-Computer; doch rasch nimmt der Commodore 64 eine wichtige Rolle ein. Beim Nachfolger Amiga sichert sich EA einen der ersten Prototypen und kann seinen Entwicklern und Partnern wertvolle Entwickler-Tools in die Hand geben. In diesem Rahmen entsteht das Graphikprogramm "Deluxe Paint". Es avanciert vor allem auf dem Amiga zum Standard; viele Spiele wie "Monkey Island" entstehen damit.

Ab 1990 wendet sich EA Konsolen zu. Die hohen Lizenzgebühren von Nintendo schrecken ab; und so verbündet man sich mit SEGA und seinem neuen 16-Bit-System Mega Drive. EA erhält vorteilhafte Konditionen und unterstützt SEGA mit seinen vielen Sportspielen. Auch das ältere Master System erhält EA-Spiele. Die Kooperation bröckelt mit dem glücklosen Saturn; das für DreamCast geplante "SSX" erscheint letztlich für die PlayStation 2.

Sport und Film

Parallel dazu plant Hawkins ein noch ambitioniertes Konsolen-Projekt: ein eigenes System. Dazu tritt er sogar bei EA zur Seite, um mit vielen Partnern ein neues Unternehmen zu formen: The 3DO Company. Sie entwickelt eine CD-basierte Spielkonsole, die sie jedoch nicht selbst herstellt, sondern nur lizenziert. Ab 1993 veröffentlichen Hersteller wie Goldstar und Panasonic 3DO-Geräte. Doch das teure System wird, wie die meisten Konsolen der neunziger Jahre, zum Flop: die neue und preiswerte PlayStation drängt alles beiseite.

Bereits eines der ersten Spiele von EA, "One on One: Dr. J vs. Larry Bird", zeigt die Zugkraft von Sportlizenzen. Es verkauft sich beachtliche 400.000 Mal. Das führt zu langlebigen Reihen wie FIFA, NBA, Madden und NHL. Doch EA sucht auch die Nähe zum Film, wie Atari zuvor. Man kooperiert mit DreamWorks SKG, dem Filmstudio von Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg und David Geffen; EA übernimmt dessen Spiele-Abteilung 2000 komplett. Und sichert sich attraktive Film-Lizenzen wie "James Bond", "Der Herr der Ringe", "Star Wars" und "Der Pate".

Kritik an EA

Es wird viel über Electronic Arts geschimpft. Über mangelnde Innovationen langjähriger Spielserien. Über Lootboxen und Mikro-Transaktionen. Über den Kauf zahlreicher Studios, die im Regelfall ihren Namen verlieren und deren Serien heute vergessen sind. Namen wie Westwood Studios und Origin Systems.

Was auch zur Wahrheit gehört: Seit den achtziger Jahren ändern sich die Arbeitsbedingungen rasant. Projekte werden immer größer. Was in den achtziger Jahren drei Leute sind, beschäftigt in den neunziger Jahren dreißig und heute 300. Was früher ein paar Monate Entwicklungszeit waren, dauert heute einige Jahre. Auch aus dem Start-up EA ist ein Konzern geworden, der in erster Linie an Marktanteile und Umsätze denkt.

Um als Spiele-Unternehmen 40 Jahre zu existieren und heute 13.000 Mitarbeiter zu beschäftigen und 7 Milliarden Dollar Umsatz zu erwirtschaften, muss man aber mehr richtig als falsch machen. Dass unentwegt Marken mit jährlichen Updates ausgeschlachtet werden, tut dem Erfolg keinen Abbruch: EA entwickelt offenbar das, was die Spieler nachfragen.

(dahe)