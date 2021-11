Elektro-Hochdachkombi Renault Kangoo Rapid E-Tech 100% Electric kommt Anfang '22

Renault bringt seinen Hochdachkombi Kangoo im Frühjahr 2022 mit Elektroantrieb auf den Markt. Die Kombination einer 45 kWh-Lithium-Batterie mit einem 90 kW leistenden und 245 Nm kräftigen Elektromotor ermöglicht eine Reichweite von 300 km im WLTP. Damit übertrifft er das noch aktuelle Modell, das im gnädigeren NEFZ 230 km erreicht – Renault spricht bescheiden von einem City-Lieferwagen, eine mit 75 kW maximal mittelschnelle Ladeoption ermöglicht aber auch längere Fahrten ohne überlange Ladezeiten.

Sechs Fahrprogramme sollen den Antrieb an verschiedene Anforderungen anpassen helfen, darunter ein Eco-Modus zur Reichweitenoptimierung durch Leistungsbeschränkung auf 55 kW sowie ein weiterer zur Unterstützung des Ein-Pedal-Fahrens mit höherer Rekuperation. Gerade in der von Renault zugeschriebenen Domäne des Transporters mit Stadtverkehr, Stau und Stop-and-Go ein Vorteil für Fahrer und Reichweite gleichermaßen.

Drei Lademodi dank Chamaeleon

Für das Laden mit Wechselstrom bietet der Kangoo das patentierte Batterieladesystem Chamaeleon Charger. Es ermöglicht serienmäßig eine maximale Ladeleistung von 11 kW an Drehstrom, was eine komplette Ladung in viereinhalb Stunden ermöglichen soll. Sonst lässt sich das mit den üblichen 7,4 kW in weniger als sieben Stunden bewerkstelligen.

Gegen Aufpreis sind Gleichstrom-Ladeleistungen von 22 kW und eine von bis zu 75 kW erhältlich. Letztere ermöglicht eine Stromaufnahme, die unter optimalen Bedingungen innerhalb von 30 Minuten 150 Kilometer zusätzliche Reichweite bieten kann.

Heizen und Kühlen mit Wärmepumpe

Um die Reichweite auch bei Hitze oder Kälte möglichst konstant zu halten, nutzt Renault zur Innenraumklimatisierung eine Wärmepumpe. Sie bezieht einen Teil der Energie zum Heizen oder Kühlen aus der Umgebungsluft statt aus der Batterie. Ebenfalls einen Stromspareffekt können gezielte Beheizungen ermöglichen, Renault bietet gegen Aufgeld direkte elektrische Heizungen für Windschutzscheibe, Vordersitze und Lenkrad.

Renault bietet den elektrischen Kangoo Rapid wie bereits den Vorgänger in zwei Längen. Beide bieten das gleiche Volumen und die gleiche Zuladung wie mit konventionellem Antrieb. In der Standardlänge sollen bis 3,9, in der Langversion maximal 4,9 Kubikmeter hineinpassen. Die Zuladung beträgt bis zu 600, in der Langversion höchstens 800 Kilogramm. Die Anhängelast ist für beide Versionen mit 1500 kg homologiert.

"Breiteste seitlichen Ladeöffnung"

Renault wirbt zudem mit der "breitesten seitlichen Ladeöffnung aller Kompakttransporter", weil die B-Säule in Schiebetür und Beifahrertür auf der rechten Seite integriert wurden. Öffnet man beide Türen, steht dieser Karosserieteil nicht im Weg, weil er mit den Türen weggeschwenkt respektive -geschoben wird. 145 Zentimeter Ladebreite tun sich auf. Gegen Aufpreis montiert Renault zudem eine einklappbare Innengalerie. Sie ermöglicht, leichtere, aber lange Gegenstände oben zu transportieren, um unten keinen Platz wegzunehmen.

Ebenfalls anbieten wird Renault unter anderem das Online-Multimediasystem Easy Link, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem sowie die Möglichkeit, die Rückenlehne des mittleren Sitzes vorzuklappen, um sie als Arbeitsfläche nutzen zu können.

Gefertigt wird der Hochdachkombi weiterhin im französischen Renault-Werk Maubeuge. Ebenfalls wie gewohnt wird Mercedes den fast baugleichen Wagen als Citan im zweiten Halbjahr 2022 anbieten. Einen Preis hat Renault bislang noch ebenso wenig genannt wie ein Datum für Bestellung und Verkauf.

