Elektro-SUV-Konzeptfahrzeug Hyundai Seven auf der Los Angeles Auto Show

Auf der aktuellen technischen Elektroauto-Basis des Konzerns E-GMP sollen bei Hyundai künftig weitere batterieelektrische Modelle entstehen. Die koreanische Marke zeigt auf der AutoMobility LA in Los Angeles, wie man sich das vorstellen könnte und präsentiert seine SUV-Studie Hyundai Seven.

Das Publikum will SUVs – schon seit 20 Jahren ist eine Bauform, die schon längst nichts mehr mit dem ursprünglichen Begriff "Sports Utility Vehicle" zu tun hat und auch heute noch erfolgreich Wachstum generiert. Die Gestalter müssen heute nur noch darauf achten, dass so ein Auto, unabhängig von seiner Größe, auch massiv genug wirkt.

Im Falle des Seven wird das von Hyundai aus Gründen der besseren Vermittlung sogar selbst kommentiert: "Zudem weicht die aerodynamische Silhouette des Konzeptfahrzeugs deutlich von der eines typischen SUV ab. Neben dem langen Radstand verdeutlichen auch die niedrige Flanke der Motorhaube und die stromlinienförmig geschwungene Dachlinie den klaren Bruch mit traditionellen Gestaltungsnormen aus der Ära der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren."

Üblicher Wert für Pickup-Trucks

Richtig. Das Auto hat einen Radstand von 3,20 m bei einer Gesamtlänge zwischen vier und fünf Metern, was allein schon bemerkenswert wäre. Bisher war das der übliche Wert für Pickup-Trucks mit einer Länge von mindestens sechs Metern. Ganz konsequent im Sinne der Aerodynamik gestaltet wurde der hintere Abschluss getreu dem Motto "wenn Du zu wenig Länge für einen Keil hast, brauchst Du eine Abrisskante". Das erinnert an große Würfe wie die Alfa Romeo Giulia von 1962 bis 1978 oder den weit verbreiteten Honda Civic 1983 bis 1987. Die Freiheiten zu solchen ungewohnten Gestaltungsentscheidungen bietet letztlich die elektrische Antriebsplattform.

Von dieser wissen wir, dass sie mit ihrer 800-Volt-Batterie besonders schnell ladbar ist. Der Seven soll damit eine Reichweite von mehr als 480 Kilometern bieten und an einer 350-kW-Schnellladestation in rund 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen. Das passt zur Plattform in ihrer aktuellen Form, für den Hyundai Ioniq 5 mit der 72,6-kWh-Batterie ist eine Reichweite von 462 km angegeben.

Besonderer Wert: Wohnlichkeit

Das visionärste an der Studie ist wohl die Innenraumgestaltung, die besonderen Wert auf Wohnlichkeit legt. Auch dabei ist ein Fahrzeugkonzept mit Elektroantrieb weit im Vorteil, so kann der Boden durchgehend flach gestaltet werden, die Möbel an praktisch beliebiger Stelle angebracht werden und die Türen gegenläufig öffnen. Heraus kommt eine luftige Kabine mit – das wird man bei Hyundai wohl nicht so gern hören – ein bisschen vom Charme eines Caravans.

