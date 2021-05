Elektroauto Elaris Beo: Mittelklasse-SUV aus China kommt nach Deutschland

Der chinesische Staatsbetrieb Dorcen stellt seit 2018 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in China her. Unter dem Namen Elaris will sich das Unternehmen in Deutschland als Elektromarke etablieren, deren Portfolio neben den Fahrzeugen selbst auch Wallboxen und Fotovoltaik-Anlagen umfasst.

460 km Reichweite

Nach dem Smart-Fortwo-ähnlichen Kleinstwagen Finn und dem Kompakt-SUV Leo stellt Elaris nun den Mittelklasse-SUV Beo vor, der mit 4,69 m Länge im Format etwa dem Seat Taracco (Test) entspricht. Der 150 kW starke Elektromotor des Beo treibt nur die Vorderräder an. Mit der Akkukapazität von 72 kWh soll sich laut Elaris im WLTP eine Reichweite von 460 km realisieren lassen. Den Stromverbrauch in diesem Zyklus gibt der Hersteller mit 17,2 kWh an. Wie sich das SUV aufladen lässt, verrät der Hersteller noch nicht. Alles unterhalb eines dreiphasigen Ladegerätes mit mindestens 11 kW an Wechselstrom und weniger als 100 kW an Gleichstrom wäre aber eine ziemliche Überraschung in dieser Klasse.

Subventionen

Die luxuriöse Ausstattung des Beo umfasst unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, Panorama-Glasschiebedach, Einpark-Assistent, elektrisch betätigte Heckklappe mit Gestensteuerung und Ledersitze. Der Beo ist stets vollausgestattet, eine Preisliste gibt es nicht. Der Einheitspreis beträgt 49.900 Euro. Nach Abzug der Elektroprämie sollen laut Importeur 41.330 Euro übrig bleiben. Rechnet man die offiziellen Förderprämien des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) nach, kommt man allerdings auf 41.925 Euro. Denn der Nettopreis des Beo liegt über 40.000 Euro, damit sinken die staatlichen Subventionen auf 5000 Euro, der Zuschuss des Herstellers auf 2500 Euro. Hinzu kommt der Erlass der Mehrwertsteuer auf den Herstelleranteil. Der Gesamtnachlass beträgt demnach 7975 Euro.

Bild 1 von 15 Elaris Beo (15 Bilder)



(Bild: alle Elaris )

Die Homepage des in Grünstadt, Rheinland-Pfalz, ansässigen Deutschlandvertriebs legt übrigens Wert darauf, dass die Fahrzeuge für den deutschen Markt qualitativ nachbearbeitet werden. Der Beo soll ab Ende Juli 2021 lieferbar sein. Elaris kann bereits ein überraschend dichtes Netz von neun Niederlassungen und 80 Servicepartnern anbieten, die Adressen finden sich auf der Homepage des Unternehmens.

