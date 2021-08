Elektroauto: Modellpflege für den BMW iX3

Der iX3 ist BMWs zweites batterieelektrische Auto. Nach dem komplett als Elektroauto durchkonstruierten i3 mit bahnbrechender Karbonkarosserie schickte BMW lediglich einen X3 mit Elektro- statt Verbrennungsmotor ins Rennen. Doch sollte man dieses SUV-Modell nicht als halbeffizientes Conversion Design abtun – es ist trotz allem verhältnismäßig effizient. BMW sah wohl deshalb auch keinen Grund, technisch grundstürzend etwas zu ändern.

Lediglich ein paar Veränderungen an Front und Heck unterscheiden den kommenden iX3 stärker vom X3 mit Verbrennungsmotor und rücken ihn den neuen Elektroversionen i4 und iX optisch näher. Dabei wurden auch die Leuchteneinheiten und Details an den Schwellern geändert. Das Sportpaket ist serienmäßig, das Zentraldisplay vergrößert.

Bild 1 von 8 BMW iX3 Exterieur (8 Bilder) Wie üblich bei Modellüberarbeitungen bekam der BMW iX3 geänderte Front- und Heckteile.



Wie bisher wird der BMW iX3 nur über die Hinterachse angetrieben, die Leistungs-Daten bleiben ebenfalls unverändert: Mit 210 kW und 400 Nm Drehmoment schafft er eine Normreichweite von 460 Kilometern. Der BMW iX3 wird ab September am chinesischen Fertigungsstandort Shenyang des Joint Ventures BMW Brilliance Automotive sowohl für den lokalen chinesischen Markt als auch für den weltweiten Export gefertigt.

Bild 1 von 6 BMW iX3 Interieur (6 Bilder) Die Innenraumgestaltung wurde nur wenig verändert.



Der Elektromotor des BMW iX3 arbeitet nach dem Prinzip einer stromerregten Synchronmaschine und unterscheidet sich damit von anderen Lösungen im Markt. Dabei sitzen keine Permanentmagnete im Rotor, sondern Spulen und Kerne. Diese Bauweise ermöglicht es, auf seltene Erden zu verzichten. Die Lithium-Ionen-Batterie mit einem nutzbaren Energieinhalt von 74 kWh setzt sich aus prismatischen Batteriezellen zusammen, die zu zehn Modulen gruppiert und einzeln von Aluminiumgehäusen eingefasst sind. Aus dem Stand spurtet der BMW iX3 in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 und wird bei 180 km/h elektronisch abgeregelt.

Effizient für ein SUV-Modell

An Wechselstrom kann der BMW iX3 einphasig mit einer Leistung von bis zu 7,4 kW und dreiphasig mit bis zu 11 kW geladen werden. So soll der iX3 an der heimischen Wallbox in 7,5 Stunden von null auf 100 Prozent aufgeladen werden können. An einer Gleichstrom-Schnellladestation können Ladeleistungen von bis zu 150 kW erzielt werden, was den Ladestand der Batterie innerhalb rund einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent bringen soll – anders ausgedrückt rund 100 Kilometer in zehn Minuten. Der Preis dürfte auf dem Niveau des Vorgängers (66.300 Euro) liegen.

