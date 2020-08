Elektroauto-Neuvorstellung: Nio EC6

Nio bringt mit dem EC6 das erste SUV-Coupé auf den chinesischen Markt und will das Crossover-Modell in rund zwei Jahren wie ES6 und ES8 auch in Europa anbieten.

Eine weitere Karosserieversion der Nio E-Baureihe kommt auf uns zu. (Bild: Nio)