Elektroauto: Tesla gibt alle Supercharger in den Niederlanden frei​

In den Niederlanden können seit dem gestrigen Dienstag Elektrofahrzeuge mit CCS-Ladeanschluss (Combo-2-Stecker) alle Tesla Supercharger nutzen, wie Tesla über Twitter verbreitete. Damit setzt der Elektrofahrzeughersteller mit eigenem Ladenetzwerk um, was er schon länger geplant und im November 2021 an zehn niederländischen Stationen, aber auch in Norwegen und Frankreich bereits ausprobiert hat.

Die Öffnung gehört zu dem Pilotprojekt "Tesla Supercharger-Zugang für Fremdmarken", das die Firma im November 2021 lanciert hat. Es soll "unsere Mission unterstützen, den weltweiten Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen", schreibt Tesla.

Exklusiv über die Tesla App

Die Niederlande sind nun das erste Land, in dem Tesla alle Supercharger für beliebige Elektroautos zugänglich gemacht hat. Damit kommen Elektrofahrzeuge anderer Marken in den Niederlanden, aber auch in Frankreich, Norwegen, Belgien sowie Deutschland über die Tesla-App (Version 4.2.3 oder höher) Zugang zu bestimmten Supercharger-Ladestationen.

Wie das über Teslas Produkte gewöhnlich gut informierte Teslamag schreibt, verlangt Tesla von spontan ladenden Fremdkunden aktuell deutlich höhere Preise. In der Tesla-App hätten sie für die niederländischen Standorte zwischen 69 und 71 Cent/kWh (je nach Auslastung und Standort) gereicht. Zu Beginn des Tests seien es noch rund 12 Cent weniger gewesen. Wem spontane Ladevorgänge an den Superchargern zu teuer sind, der bekommt auch als Fremdmarken-Kunde ein Abo zu den gleichen Konditionen wie Tesla-Fahrer schon bisher.

Nur zwei E-Motorräder mit CCS

Der Kreis der E-Motorräder, die an Superchargern geladen werden können, ist noch sehr exklusiv, er beschränkt sich auf Energica (maximal 24 kW Ladeleistung) und Harley-Davidson (momentan nur die LiveWire One mit max. 22 kW).

Schnelladefähiges Bike im Test E-Motorrad Harley-Davidson Livewire im Test: Offene Phase

Tesla unterhält in den Niederlanden 36 Supercharger-Stationen, weltweit sind es laut Tesla inzwischen mehr als 30.000, rund 6000 in Europa. Im Juni 2021 waren es global "erst" ca. 25.000. Die Gesamtzahl der Ladestationen mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 324 kW soll sich binnen zweier Jahre verdreifachen, mit Schwerpunkt Europa. Wann Tesla deutsche Stationen öffnet, ist noch nicht bekannt.

Mehr zum Thema Schnellladen Das perfekte Laden von E-Autos: Plug & Charge nach ISO 15118-20

(fpi)