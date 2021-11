Elektroautos aufladen ohne eigenen Stellplatz

Batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride sind nach dem Elektromobilitätsgesetz gleichgestellt. Ob sie an der Ladesäule parken, weil sie dringend Strom brauchen, oder ob hier lediglich die Gelegenheit genutzt wird, das Auto ohne Parkgebühren in einem hoch verdichteten Raum abzustellen, lässt sich nicht prüfen. Die Freie und Hansestadt Hamburg unterhält ein öffentlich zugängliches Netz. Zusätzlich wird an zwei Standorten das sogenannte Quartiersladen ausprobiert, das ausschließlich Anwohnern vorbehalten ist.

(Bild: Christoph M. Schwarzer)