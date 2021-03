Elektroautos von MG: Der erste Kombi und ein weiteres SUV

MG erweitert sein Sortiment und will ab Oktober das liefern, was viele in Westeuropa haben wollten: Einen Kombi mit batterieelektrischem Antrieb.

Einen Kombi mit batterielektrischem Antrieb - ein oft geäußerter Wunsch in Westeuropa (Bild: MG)