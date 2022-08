Inhaltsverzeichnis Elektromotorrad: Kraftakt Saroléa Manx SP7 Lange Beziehung zur Marke Saroléa

Getestet im Rennsport

Top-Fahrer im Sattel Straßenableger Manx7 Datenblatt Saroléa Manx7

Neue Marken, die sich auf den Bau von Elektromotorrädern spezialisiert haben, gibt es inzwischen haufenweise, hinter den meisten steckt wenig Substanz. Ganz anders sieht das bei Saroléa aus. Die belgische Marke zählt zu den Pionieren des Motorradbaus, bereits 1901 brachte sie ein 247-cm3-Motorrad auf den Markt, ein Jahr später gewann sie ihr erstes nationales Rennen.

In den 1920er Jahren gehörte Saroléa zu den größten europäischen Herstellern, doch wie bei so vielen Marken ging es durch den Siegeszug der japanischen Motorradproduzenten für Saroléa in den späten 1960er-Jahren bergab, 1973 kam die Insolvenz.

Lange Beziehung zur Marke Saroléa

2010 wiederbelebten die Zwillinge Torsten und Bjorn Robbens die ehrwürdige Marke Saroléa, setzten jedoch nicht auf Verbrenner-, sondern auf Elektroantrieb. Dass die beiden Belgier für ihr Projekt ausgerechnet die Rechte am Markennamen Saroléa erwarben, war kein Zufall, denn ihr Großonkel war in den 1950er-Jahren dort Werksfahrer gewesen und hatte zahlreiche Motocross-Titel geholt.