Elektromotorrad Triumph Projekt TE-1​: Fahrtüchtiger Prototyp ist fertig

Triumph will wegweisend in Sachen Elektromotorräder werden. Schon 2019 hat die englische Marke in Zusammenarbeit mit Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain und Warwick Manufacturing Group (WMG) der Universität Warwick mit dem Projekt TE-1 ein außergewöhnliches Elektromotorrad angekündigt. Seitdem hat Triumph nur häppchenweise Informationen bekannt gegeben, aber nun ist die Phase 3 mit dem Bau des fahrfertigen Prototyps abgeschlossen, wie Triumph nun verkündet.

Der Prototyp der TE-1 hat große Ähnlichkeit mit der aktuellen Speed Triple RS, was die Fans des Kultbikes freuen dürfte. Triumph war bei der Entwicklung für das Chassis, also Rahmen, Fahrwerk, Räder, Verkleidungsteile, Cockpit, Elektronik, Getriebe und den Antriebsstrang zum Hinterrad zuständig.

Williams Advanced Engineering hat seine Erfahrung im Bau von Batterien einfließen lassen. Sie bauten ein eigenes Zellpacking für den optimalen Schwerpunkt, das Steuergerät, den Gleichspannungswandler, die integrierte Kühlung, den Ladeanschluss und die Abdeckung aus Kohlefaserlaminat.

Der Antrieb muss nur noch abgestimmt werden

Integral Powertrain zeichnet für den Elektromotor mit Siliziumkarbid-Schalttechnik und integrierter Kühlung verantwortlich. Der technische Leiter, Andrew Cross, hat bereits bekannt gegeben: "Für die TE-1-Anwendung erreicht der Motor Spitzen- und Dauerleistungsdichten von 13 kW/kg bzw. 9 kW/kg." WMG schließlich führte die abschließenden Testsimulationen durch und zeigte sich mit den Ergebnissen mehr als zufrieden

Den sichtbaren Details nach ist die TE-1 bereits nahe der Serie. (Bild: Triumph)

.

In der jetzt beginnenden Phase 4 muss sich die TE-1 auf dem Rollenprüfstand bewähren. Dort werden unter anderem die Mappings und die Leistungsabgabe entwickelt. Danach geht es in die heiße Phase auf die Teststrecke, um das Fahrverhalten und die elektronischen Assistenzsysteme abzustimmen.

Im Stil lehnt sich das Elektromotorrad an ein Modell mit fossilem Antrieb an. (Bild: Triumph)

Triumph will im Sommer 2022 den Prototyp mit dem endgültigen Bodywork und Lackierung versehen, um ihn erstmals auf abgesperrter Strecke vorzustellen. Dann sollen auch die genauen Spezifikationen und Testergebnisse bekannt gegeben werden. Besonders die Leistung des Elektromotors, die Größe der Batterie, die Ladegeschwindigkeit und das Gewicht der TE-1 wird mit Spannung erwartet.

(fpi)