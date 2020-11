Energie sparen im Tiefflug

Jüngster Zuwachs ist das vollelektrische Tragflächenboot Candela Seven aus Stockholm. Die Tragfläche, oder auch Hydrofoil genannt, hebt das Boot ab 16 Knoten, rund 30 Stundenkilometer, langsam aus dem Wasser. Die Tragfläche bleibt unter der Wasseroberfläche. Eine ausgefeilte, selbst entwickelte Regeltechnik justiert den Anstellwinkel des Hydrofoils hundertmal in der Sekunde nach.

So soll die Seven auch bei der Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten und sogar in Kurven stabil, leise und nahezu erschütterungsfrei über dem Wasser schweben. Selbst bei unruhiger See soll das Boot ruhig dahingleiten, bis die Wellen den Rumpf erreichen.

Mit dem Hydrofoil spart die Candela Seven rund 75 Prozent Energie im Vergleich zu herkömmlichen Booten, sagen die Entwickler. Mit dem 40-kWh-Akku kommt das Tragflächenboot bei 20 Knoten rund 50 Seemeilen (92,6 Kilometer) weit. Damit sei die Reichweite rund viermal höher als bei vergleichbaren Elektrobooten ohne Hydrofoil.

Produkt: Candela Seven

Hersteller: Candela Speed Boat

Preis: ab 220 000 Euro

(bsc)