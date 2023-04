Inhaltsverzeichnis Energieeffiziente RZs: Flüssigkeitsgekühlte Serverracks in der Marktübersicht NTT Berlin 2: die klassische Saalkühlung zum Vergleich Mechanismen zur Wärmeabfuhr Seiten- und Rückkühler Kühlleistung und Temperaturdifferenz Luft und Flüssigkeit richtig geleitet Einzelbesprechungen Fazit Marktübersicht Artikel in iX 5/2023 lesen

Seit mehr als 50 Jahren blasen riesige Kühlanlagen kalte Luft über Doppelböden in die Rechnerräume der Rechenzentren. Kaltgangeinhausungen verfeinern inzwischen dieses Konzept. Sie schirmen die Kaltgänge, denen die Racks ihre Vorderseite zuwenden und in die Kaltluft strömt, vom restlichen Raum ab, der der Abwärme vorbehalten bleibt. Die sammelt sich unter der Decke; von dort wird sie abgesaugt, gekühlt, feuchtereguliert und anschließend über einen Doppelboden in den Kaltgang geblasen.

Komfortabel ist für RZ-Verantwortliche, dass eine solche Anlage einen ganzen Saal klimatisiert, ohne dass man ihn zu Wartungsarbeiten betreten muss. Aktuelle RZ-Neubauten ergänzen diese Saalklimatisierung mit Wärmetauschern zur Versorgung von Wärmekunden . Allerdings bleibt die Wärmeausbeute bei dieser klassischen Art der Luftkühlung sehr gering und die Wärme verliert sich auf allen Wegen. Zudem ist der Energieeinsatz sehr hoch, zumal sich Luft ausgesprochen schlecht als Wärmetransporteur und -speicher eignet.

Hubert Sieverding Hubert Sieverding arbeitet nach langjähriger Tätigkeit in der Automobilbranche als freier Autor.

Wer die Wärmeausbeute und die Temperatur des gewonnenen Warmwassers erhöhen will, muss deshalb umdenken. Spätestens, wenn die Energiedichte der Server die Kapazität der klassischen RZ-Kühlung übersteigt oder Räume keine Doppelböden aufweisen, ist ein neues Kühlkonzept unumgänglich. Dabei muss es nicht gleich der komplette Umstieg auf flüssigkeitsgekühlte Systeme sein.