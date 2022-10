Energiesparen mit Wärmepumpen: Es geht auch ohne große Umbauten

Wärmepumpen arbeiten umso effizienter, je niedrigere Vorlauftemperaturen sie liefern müssen. Und sorgfältig gedämmte Häuser mit Flächenheizungen kommen besser mit niedrigeren Vorlauftemperaturen aus. So weit, so bekannt. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber nicht, dass Altbauten komplett umgekrempelt werden müssen, damit sich eine Wärmepumpe lohnt.

Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN) hat in Zusammenarbeit mit dem Borderstep Institut Beispiele vorgestellt, wie Wärmepumpen auch in älteren Bestandsbauten funktionieren. Beispiel eins ist ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1952 mit 180 Quadratmetern Wohnfläche in Hannover-Bothfeld. Es wurde immer wieder aus- und umgebaut.

Sammelsurium an Heizkörpern

Nur zwei Fassaden und das Dach sind gedämmt, es gibt ein breiteres Sammelsurium an Heizkörpern aus allen Epochen, darunter auch alte Rippenradiatoren aus der Nachkriegszeit. Als sich die Besitzer, ein pensioniertes Architektenehepaar, 2009 entschlossen, die defekte Gasheizung gegen eine Luftwärmepumpe des Herstellers Alpha Innotec auszutauschen, mussten trotzdem nur wenige Heizkörper ausgetauscht werden.

Auch bei einer Außentemperatur von minus zwölf Grad reicht eine Vorlauftemperatur von 60 Grad aus, das Haus warmzubekommen. Die Jahresarbeitszahl betrug im Schnitt 3,1 – aus einer Kilowattstunde (kWh) Strom erzeugte die Wärmepumpe also durchschnittlich 3,1 kWh Wärme.

Der Verdampfer der Wärmepumpe ist ein etwa brusthoher Blechkasten, der im Vorgarten steht. Der Lüfter ist mit seinen 57 dB(A) deutlich zu vernehmen. Doch Nachbarn hätten sich noch nie beschwert, erzählt die Architektin: "Wir haben das Gerät extra mit Büschen umpflanzt – nach dem Motto: Was man nicht sieht, hört man auch nicht." Nur einmal gab es so etwas wie einen Zwischenfall: Als das Aggregat bei der automatischen Enteisung eine gewaltige Dampffontäne ausgestoßen habe, sei ein Nachbar kurz davor gewesen, die Feuerwehr zu rufen.

Wärmepumpentechnik deutlich zu erkennen

Beim zweiten Beispielhaus im Stadtteil Bemerode sind die Fortschritte der Wärmepumpentechnik deutlich zu erkennen. Das Haus gehört einem Elektromeister, stammt aus 2008, die Wärmepumpe des Herstellers Stiebel-Eltron ist erst ein Jahr alt.

Bild 1 von 5 Energiesparen mit Wärmepumpen: Es geht auch ohne große Umbauten (5 Bilder) Am Haus von 1952 in Hannover-Bothfeld wurde viel an- und umgebaut. 2009 kam eine Wärmepumpe hinzu. (Bild: ©Stefan Koch)

Es handelt sich ebenfalls um eine Luftwärmepumpe, aber um einen sogenannten "Monoblock": Verdampfer und Kondensator (die Wärme aus der Umgebungsluft aufnehmen beziehungsweise ans Heizungssystem abgeben), sind in einem Gehäuse untergebracht. Trotzdem ist das ganze Teil nur etwa hüfthoch. Es steht ein paar Meter vom Haus entfernt im Garten, verbunden durch eine gut isolierte Leitung. Dass die Wärmepumpe läuft, erkennt man vor allem daran, dass sich die Grashalme vor dem Lüfter bewegen. Die Lautstärke entspricht etwa der eines leise summenden Kühlschranks.

Dank des relativ modernen Hauses kommt sie mit einer Vorlauftemperatur von maximal 35 Grad aus. Eine weiterer Unterschied gegenüber früheren Geräte-Generationen: Der Kompressor geht nicht einfach nur an und aus, sondern passt seine Drehzahl dem jeweiligen Leistungsbedarf an. Dadurch arbeitet er effizienter. Eine Jahresarbeitszahl liegt noch nicht vor, weil die Installation noch keinen Winter hinter sich hat. Ein Großteil des Stroms kommt von einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach in Verbindung mit einem Akkumulator.

Erdwärmepumpe im Dienst

Das dritte Beispiel, ein Einfamilienhaus Baujahr 2002 in Hannover-Misburg, fällt aus dem Rahmen. Hier arbeitet keine Luft- sondern eine Erdwärmepumpe des Herstellers Nibe. Zwei je 75 Meter tiefe Sonden wurden direkt unter der Garagenauffahrt verlegt. Die Sonden bestehen aus U-förmigen, in Mörtel eingebetteten Plastikschläuchen, in denen Sole zirkuliert.

Lediglich etwas frischer Split in den Pflasterfugen zeugt noch vom Umbau im vergangenen Jahr. Angelegt wurden sie von einem selbstfahrenden Bohrfahrzeug. "Das passte so gerade eben auf die Auffahrt", sagt Reiner Scheiwe, der sein Elternhaus gemeinsam mit seinen Eltern umgebaut hat.

Die Genehmigungen der Unteren Wasserbehörde hat das mit der Bohrung beauftragte Unternehmen besorgt. Das sei relativ schnell gegangen, berichtet Scheiwe. Erst bei Bohrungen ab 100 Metern wird es kompliziert – dann gilt das Bergrecht. Deshalb entschieden sich die Scheiwes für zwei Bohrungen mit ein paar Metern Abstand.

"Mit allen Förderungen war die Erdwärmepumpe etwa 6.000 bis 7.000 Euro teurer als eine Luftwärmepumpe", sagt Reiner Scheiwe, "Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, weil wir uns nicht einigen konnten, wo wir eine Luftwärmepumpe hätten aufstellen sollen, ohne die Nachbarn zu stören." Dazu kommt, dass Erdwärmepumpen im Allgemeinen effizienter sind, weil sie aus einem relativ gleichbleibenden Wärmereservoir schöpfen können. Bei den Scheiwes lag die Jahresarbeitszahl im ersten Jahr bei 4,4, obwohl das Haus keine Fußbodenheizung hat.