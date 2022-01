Elektrisch auf dem Campingplatz: Die Energiewende bei Wohnmobilen

Das Camping auf Rädern erlebt einen beispiellosen Boom. Die Zulassungszahlen sind beeindruckend: Die Statistik des Kraftfahrtbundesamts (KBA) weist für das vergangene Jahr 79.594 erstmals zugelassene Wohnmobile aus. Dazu kommen 24.369 neue Wohnwagen. Die Ursachen für den Erfolg sind vielfältig: Es gibt mehr Menschen, die Kaufkraft und Freizeit haben. Die Pandemie befördert den Wunsch nach Eskapismus. Die Social-Media-Kanäle spiegeln diese weltweite Entwicklung unter Hashtags wie "Vanlife" oder "Bushcraft" als Echokammer wider. Freiheit pur, modern interpretiert. Das Hotel ist démodé. Nur in einem Punkt ist die Community erstaunlich traditionell: Die Energieversorgung ist fast immer fossil. Aber es gibt mehr als nur versteckte Hinweise, dass das nicht so bleibt.

Im Bestand dominiert der Diesel

Schauen wir zuerst auf den Ultraklassiker unter den Vans, den VW Bus, der mal im Volksmund Bulli oder nach den Baureihenkürzeln T1 bis T6 heißt. Bei den Bestandsfahrzeugen dominiert der Dieselmotor den Antrieb. Auch bei der Standheizung, die sich Surfer nicht nur im dänischen Klitmöller, dem Cold Hawaii des Nordens wünschen, wird gerne der Kraftstofftank als Energiequelle angezapft. Als Alternative ist LPG (Abkürzung für Liquified Petroleum Gas oder deutsch Flüssiggas) in den bekannten Flaschen zu fünf oder elf Kilogramm am beliebtesten. Die meisten Camper setzen LPG auch fürs Kochfeld ein, und die Kühlschränke sind gerne multi-energiefähig und vertragen 12 Volt, 220 Volt sowie LPG.

Diese Kombination aus Dieselkraftstoff für den Vortrieb und LPG fürs warme Essen sowie einem von beiden für die Standheizung dominiert die Wirklichkeit. Wer Off Grid stehen will, also keinen externen Stromanschluss hat, benötigt außerdem eine ordentliche Batterie für die Steuerung der Bauteile. Um sie zu laden, sind häufig Solarpaneele mit Leistungen von 100 bis 500 Watt auf den Dächern zu finden.

Bus-Tohuwabohu bei Volkswagen

Volkswagen lässt derweil die Pkw-Version (Zulassungsjargon: M1) des T6.2 auslaufen, während die Nutzfahrzeug-Version (N1) in Hannover weitergebaut wird. Die mannigfaltigen und oft erfahrenen Umbaubetriebe, die den T6.2 als Basisfahrzeug benutzen, müssen also vorerst nicht umdenken. Das werden sie, genauso wie die gesamte Branche, mittelfristig trotzdem tun. So hat Volkswagen mit dem T7 Multivan e-Hybrid (ab 57.174 Euro) erstmals einen Plug-in-Hybridantrieb im Bus-Programm. Bei einer ersten Ausfahrt zeigte sich, dass der Fahreindruck sich ganz erheblich vom zuletzt im VW Bus alternativlosen Diesel unterscheidet. Es muss sich erst noch erweisen, ob die Kunden das in der Form mittragen.

Sehr wahrscheinlich bekommt der PHEV-T7 spätestens zum 1. August 2023 eine erheblich größere Batterie (Netto-Kapazität aktuell: 10,4 kWh) bekommen, weil der e-Hybrid nach dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sonst aus jeglicher Förderfähigkeit fällt. Außerdem hält sich hartnäckig das Gerücht, dass mit der technischen Überarbeitung auch eine elektrische Hinterachse optional hinzukommt. Allradantrieb ist eine gute Sache, wenn man auf dem Parkplatz vor dem Skilift, am Sandstrand oder mit dem Wohnwagen anfahren will.

Bild 1 von 5 Wohnmobile (5 Bilder) Die Reichweite des ID.Buzz dürfte auf der Autobahn kaum über 250 km liegen. Eine Alternative ist darum der T7 Multivan e-Hybrid. Er kann kurze Strecken elektrisch fahren, bevor der Ottomotor weiterhilft. Ein California ist bisher nicht vorgesehen.

(Bild: Volkswagen Nutzfahrzeuge)

Bewegung in die Energiewende bringt aber erst der VW ID.Buzz, der am 9. März vorgestellt werden soll. Batterieelektrische Autos haben per se eine Standheizung. Volkswagen baut hoffentlich einen Camp Mode ein, wie er bei allen Teslas serienmäßig ist: Die Klimatisierung läuft, der Rest wie etwa das Tagfahrlicht nicht. Eine wichtige Camping-Funktion wäre so kostenfrei erfüllt.Der ID.Buzz ist von Beginn an als Pkw- und Cargo-Version zu haben. Nach Letzterer ruft vor allem der niederländische Markt, weil Steuervorteile winken. Die Umrüstbetriebe werden sich auf beide stürzen, weil Volkswagen selbst erst für 2025 einen California-Buzz ankündigt.

Wenig Auswahl bei den elektrischen Vans

Klar ist, dass ein Energieinhalt von mindestens 77 kWh in der Batterie auch fürs Kochen mit einem Induktionsherd ausreicht. Ob Volkswagen wie zum Beispiel Hyundai im Ioniq 5 auch eine entsprechende, wenigstens einphasige Steckdose zur Verfügung stellt, wird sich zeigen. Ein Plus des Kochens mit Strom ist, dass lediglich das Wasser im Topf, nicht aber die Verbrennung von LPG Luftfeuchtigkeit erzeugt. Der Wasserdampf ist einer der Gründe, warum viele Wohnwagenfans am liebsten im Vorzelt kochen.

Der VW ID.Buzz zeigt das Potenzial, das ein batterieelektrischer Camper hat. Fahren, Heizen, Kochen und Kühlen, ja sogar für das erwärmte Duschwasser kann die Energie aus dem Speicher kommen. Den mit Abstand größten Energiehunger verursacht dabei das Fahren selbst. Anschließend können die Freunde der gepflegten Wildübernachtung Of Grid stehen.

Konkurrenz gefällig?

Der in Stellantis aufgegangene PSA-Konzern hat einen Van im Angebot, der unter den Marken Citroën, Fiat, Opel, Peugeot und Toyota baugleich erhältlich ist. Entweder mit Dieselmotor oder elektrisch mit 50 oder 75 kWh Energiegehalt. Darauf basierende Camper wie der Hymer Crosscamp (auf Opel und Toyota) sind aber zurzeit genausowenig ohne Dieselmotor bestellbar wie der Pössl Vanster, und auch beim Mercedes EQV sucht man einen Freizeitstromer vergebens – noch.

Knaus Wohnwagen ohne Gas erhältlich

Aber nicht alles, was die Energiewende betrifft, kommt erst morgen oder übermorgen. Ein reales Beispiel sind die Wohnwagen von Knaus mit dem Ausstattungspaket E.POWER. Die Knaus Tabbert AG gehört mit rund 3000 Mitarbeitern und diversen Marken von Knaus über Weinsberg bis Morelo zu den Großen im Land. Bei E.POWER, erhältlich für die Traditions-Wohnwagen Sport und Südwind, ersetzt der Stromanschluss das Flüssiggas. In Europa haben schließlich fast alle Campingplätze Stromanschlüsse an jedem Stellplatz.