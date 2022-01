Inhaltsverzeichnis Elektrisch auf dem Campingplatz: Die Energiewende bei Wohnmobilen Im Bestand dominiert der Diesel

Das Camping auf Rädern erlebt einen beispiellosen Boom. Die Zulassungszahlen sind beeindruckend: Die Statistik des Kraftfahrtbundesamts (KBA) weist für das vergangene Jahr 79.594 erstmals zugelassene Wohnmobile aus. Dazu kommen 24.369 neue Wohnwagen. Die Ursachen für den Erfolg sind vielfältig: Es gibt mehr Menschen, die Kaufkraft und Freizeit haben. Die Pandemie befördert den Wunsch nach Eskapismus. Die Social-Media-Kanäle spiegeln diese weltweite Entwicklung unter Hashtags wie "Vanlife" oder "Bushcraft" als Echokammer wider. Freiheit pur, modern interpretiert. Das Hotel ist démodé. Nur in einem Punkt ist die Community erstaunlich traditionell: Die Energieversorgung ist fast immer fossil. Aber es gibt mehr als nur versteckte Hinweise, dass das nicht so bleibt.

Schauen wir zuerst auf den Ultraklassiker unter den Vans, den VW Bus, der mal im Volksmund Bulli oder nach den Baureihenkürzeln T1 bis T6 heißt. Bei den Bestandsfahrzeugen dominiert der Dieselmotor den Antrieb. Auch bei der Standheizung, die sich Surfer nicht nur im dänischen Klitmöller, dem Cold Hawaii des Nordens wünschen, wird gerne der Kraftstofftank als Energiequelle angezapft. Als Alternative ist LPG (Abkürzung für Liquified Petroleum Gas oder deutsch Flüssiggas) in den bekannten Flaschen zu fünf oder elf Kilogramm am beliebtesten. Die meisten Camper setzen LPG auch fürs Kochfeld ein, und die Kühlschränke sind gerne multi-energiefähig und vertragen 12 Volt, 220 Volt sowie LPG.

Diese Kombination aus Dieselkraftstoff für den Vortrieb und LPG fürs warme Essen sowie einem von beiden für die Standheizung dominiert die Wirklichkeit. Wer Off Grid stehen will, also keinen externen Stromanschluss hat, benötigt außerdem eine ordentliche Batterie für die Steuerung der Bauteile. Um sie zu laden, sind häufig Solarpaneele mit Leistungen von 100 bis 500 Watt auf den Dächern zu finden.