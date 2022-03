Entwicklungsumgebung: Visual Studio feiert 25. Geburtstag

Nach dem 20. Geburtstag von .NET im Februar feierte Microsoft am gestrigen Donnerstag mit einem Online-Event den 25. Jahrestag seiner Entwicklungsumgebung. Ein Rückblick zeigt den Werdegang von Visual Studio seit seiner Entstehung bis hin zum Jubiläumsdatum.

Los ging es im März 1997

Packung des allerersten Visual Studio aus dem Jahr 1997 (Abb. 1)

Die erste Visual-Studio-Version wurde am 28. Januar 1997 angekündigt und erschien am 19. März 1997 auf den weltweiten "Developer Days" in 88 Städten. Dabei war Visual Studio damals nur eine Zusammenfassung der bisherigen eigenständigen Entwicklerwerkzeuge Visual C++, Visual Basic, Visual FoxPro, Microsoft Visual J++, Microsoft Visual InterDev und Microsoft Developer Network Library zu einer Schachtel (siehe Abbildung 1) und einem übergeordneten Installationsprozess (siehe Abbildung 2).

Der Installationsstartbildschirm des allerersten Visual Studio aus dem Jahr 1997 zeigt die Teilprodukte (Abb. 2).

Die erste Visual-Studio-Version trug daher neben der Jahreszahl 97 auch schon die Versionsnummer 5.0. Danach folgten zwölf weitere Versionen bis zum heute aktuellen Visual Studio 2022, intern Version 17 (siehe Tabelle 1). Nach dem Codenamen "Boston" für die erste Version folgten Kleinstädte, Berge und Inseln. Leider verwendet Microsoft schon seit 2012 keine Ortsnamen mehr als Codenamen für die Entwicklungsphase von Visual Studio.

Visual J++ war Microsofts damalige Java-Implementierung, die es aber nur bis Version 98 gab, da Microsoft gerichtliche Auseinandersetzungen mit der lizenzierenden Firma Sun hatte. Auch die Webentwicklungsumgebung Visual InterDev zur Entwicklung von Webanwendungen mit Internet Database Connection (IDC) und Active Server Pages (ASP) in den Skriptsprachen VBScript und JavaScript kam nicht über Version 98 hinaus, denn Scott Guthrie entwickelte schon seit dem Jahreswechsel 1997/1998 an dem Nachfolger ASP.NET. Auch FoxPro flog nach 1998 aus dem Produkt.

Datum Produktname Interne Versionsnummer Codename 28.01.1997 Visual Studio 97 5.0 Boston 01.06.1998 Visual Studio 98 6.0 Aspen 13.02.2002 Visual Studio .NET 2002 7.0 Rainier 24.04.2003 Visual Studio .NET 2003 7.1 Everett 07.11.2005 Visual Studio 2005 8.0 Whidbey 19.11.2007 Visual Studio 2008 9.0 Orcas 12.04.2010 Visual Studio 2010 10.0 Dev10/Rosario 12.09.2012 Visual Studio 2012 11.0 Dev11 17.10.2013 Visual Studio 2013 12.0 Dev12 20.07.2015 Visual Studio 2015 14.0 Dev14 07.03.2017 Visual Studio 2017 15.0 Dev15 02.04.2019 Visual Studio 2019 16.0 Dev16 08.11.2022 Visual Studio 2022 17.0 Dev17

Tabelle 1: Visual-Studio-Versionsgeschichte