Erste Bilder des Elektro-Gran-Coupés BMW i4

In zehn Jahren soll jeder zweite BMW ein batterieelektrisches Auto sein, das hat BMW inzwischen bestätigt. Entsprechenden Nachrichten (zuerst vom Spiegel) zufolge hat Vorstandschef Oliver Zipse vor der Führungsriege seines Konzerns das Ziel ausgegeben, 2030 weltweit mindestens 50 Prozent batterieelektrische Autos Fahrzeuge zu verkaufen. Dazu gehört auch der für 2021 geplante BMW i4, von dem es nun erste Bilder gibt.

Damit hat BMW intern das offizielle Ziel schon wieder kassiert, dass bis 2023 ein Fünftel aller Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb verkauft werden sollen. Der Konzern will seine neuen Modelle ab 2025 auf einer neuen technischen Basis für den E-Antrieb aufbauen.

Auf seiner Jahreskonferenz hat der Autohersteller das noch im laufenden Jahr kommende Modell BMW i4 erstmals ohne Tarnung gezeigt und lässt wissen: "Mit seinem sportlichen Design, der besten Fahrdynamik seiner Klasse und einem emissionsfreien Antrieb ist der BMW i4 ein BMW im besten Sinn. Mit ihm ist Elektromobilität im Kern der Marke BMW angekommen". Das sagte Vorstandsmitglied Pieter Nota, zuständig für den Vertrieb.

Der BMW i4 ist eine batterieelektrische Schräghecklimousine mit vier Türen. BMW nennt so etwas "Gran Coupé". Die BMW i4-Modellreihe will BMW in verschiedenen Versionen bieten, auch als BMW M Performance Modell. Luftfedern hinten sind Serie, ein adaptives Fahrwerk wird es gegen Aufpreis geben. Das Modell soll mit einer Leistung von bis zu 390 kW als Allradler in 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen, als Basis sind 200 kW und Hinterradantrieb geplant. Als Reichweite nennt das Unternehmen bis zu 590 km im WLTP auf Basis einer 80 kWh-Batterie. Wir rechnen mit einer Ladeleistung von mindestens 150 kW und einem Preis kaum unter 60.000 Euro.

