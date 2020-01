Inhaltsverzeichnis Expo in Dubai: Innovationen auf der Weltausstellung in Sicht? Deutsche Supraleitung in Dubai Was Deutschland und Amerika vorhaben Artikel in Technology Review 1/2020 lesen

Dubai ist ein Ort der technologischen Extreme: In der Wüstenstadt steht mit dem 828 Meter hohen Burj Khalifa das höchste Gebäude der Welt. 2015 bestellte die städtische Feuerwehr 20 Jetpacks, damit ihre Brandbekämpfer an Hochhausfassaden wie dieser emporfliegen können. 2017 hob das deutsche Lufttaxi Volocopter dort zu seinem Jungfernflug ab und blieb acht Minuten lang autonom in der Luft.

Im November war auf der Automobilmesse das neueste Modell eines Hyperloop zu sehen. Künftig will das Unternehmen Hyperloop One mit ihm die anderthalbstündige Autofahrt zwischen den Städten Abu Dhabi und Dubai auf 12 Minuten schrumpfen. Und vergangenen Herbst veranstaltete die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate die Dubai World Challenge for Self-Driving Transport und hat dafür extra eine Teststrecke gebaut. Ziel der Bemühungen ist es, ab 2030 ein Viertel des gesamten städtischen Transports autonom abzuwickeln.

Die Expo 2020 in Dubai könnte also eine ebenso verrückte wie visionäre Technikschau werden. Ob die dort gezeigten Innovationen an jene großen Weltausstellungen der Vergangenheit anknüpfen können, ist zwar fraglich, aber eigentlich auch nebensächlich. Denn erstens waren auch damals Durchbrüche dünn gesät: 1855 etwa sorgten in Paris die ersten Streichhölzer und die erste Espressomaschine für Aufsehen.