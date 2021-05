Fake News und Hass im Netz: Welche Verantwortung Tech-Investoren tragen

Im Januar veröffentlichte Charlie O'Donnell, ein Startup-Investor, der Brooklyn Bridge Ventures leitet, einen Blogbeitrag, von dem er hoffte, dass er seine Branchenkollegen zur Selbstreflexion anregen würde. Unter dem provokanten Titel "Seed Investments in Insurrection" argumentierte er, dass Risikokapitalgeber mit ihrem Einfluss auf die Demokratie ringen müssen.

"Es ist irgendwie schwer, Geld zu verdienen, wenn die langfristigen Folgen Ihrer Investitionen die freie und offene Demokratie bedrohen, die unsere Gesellschaft untermauert", schrieb er, "eine extreme Aussage – bis zu dieser letzten Woche", als "einheimische Terroristen, die zumindest teilweise auf einst von Risikokapital unterstützten Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitch und Twitter radikalisiert wurden, das US-Kapitolgebäude stürmten."

Die Ereignisse in Washington zwangen Technologieunternehmen, sich einer öffentlichen Abrechnung über ihre Rolle bei der Förderung und Verbreitung extremer Inhalte zu stellen. Jahrelang forderten Kritiker, dass Social-Media-Plattformen ihre eigenen Richtlinien zu Hassreden, Belästigung und Aufstachelung zur Gewalt durchsetzen sollten, aber die Unternehmen widersetzten sich weitgehend. Nach dem Angriff auf das Kapitol begannen sie jedoch, Maßnahmen zu ergreifen. Facebook und Instagram sperrten Trumps Beiträge bis nach der Amtseinführung, Twitter sperrte den Präsidenten sowie 70.000 QAnon-bezogene Konten, und YouTube hinderte Trumps Konto sieben Tage lang am Posten.

Auch neuere "Spaces", digitale Orte, erhielten mehr Aufmerksamkeit – vor allem jene, die aus dem Moment Kapital geschlagen haben, von explizit rechten Spaces wie Parler und Gab, die anschließend von Apple und Amazon zensiert wurden, bis hin zur verschlüsselten Messaging-App Telegram, bei der sich in den letzten Wochen Millionen von Nutzern angemeldet haben Aber, wie O'Donnell betont, ist ein kritischer Teil der Technologieindustrie still geblieben: die Leute, die diese Unternehmen finanzieren. "Ich denke, die meisten Leute ziehen es vor, sich aus den Dingen herauszuhalten, wenn sie kontrovers erscheinen", sagt er.

"Sie stellen einen Scheck aus und ziehen weiter."

"Im Moment wollen sie sich zurückhalten", sagt Roger McNamee, der einer der frühesten Investoren in Facebook war, aber inzwischen zu einem der lautstärksten Kritiker von Social Media geworden ist. "Viele von ihnen sind mit diesen Plattformen verbunden, die den ganzen Ärger verursachen, und sie wollen nicht, dass jemand diese Verbindung herstellt."

Mitch Kapor, ein früher Software-Unternehmer, der zum Investor wurde, spricht seit langem offen über die Rolle, die Investoren spielen müssen, um verantwortungsvoll zu handeln und Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen. Er und seine Frau, die Risikokapitalgeberin und Impact-Investorin Freada Kapor Klein, gehörten zu den ersten, die Geld in Uber steckten – aber sie kritisierten das Unternehmen 2017 offen, nachdem die ehemalige Mitarbeiterin Susan Fowler sexuelle Belästigung behauptet hatte.

Seit Jahren fordert das Duo die anderen VCs auf, es besser zu machen, und es gab Momente der Abrechnung, unter anderem nach der Ermordung von George Floyd im letzten Sommer. Im besten Fall waren die Aktionen der Investoren jedoch "nach außen gerichtet", sagt Kapor Klein. "Sie gaben eine Erklärung ab, stellten einen Scheck aus und zogen weiter, ohne zu ändern, wie sie ihr Geschäft betreiben."

Ein "Desaster geschaffen"

Aber selbst das minimale Maß an Selbstreflexion vom letzten Sommer, fügt Kapor Klein hinzu, ist seit dem 6. Januar weitgehend verschwunden. Die National Venture Capital Association veröffentlichte am 7. Januar eine Erklärung, in der sie die "inländischen Terroranschläge" verurteilte, aber öffentliche Stellungnahmen von Firmen und einzelnen Investoren, die mehr Einfluss auf die Startup-Kultur haben, waren extrem selten. Für Mitch Kapor versuchen die heutigen Investoren – die typischerweise in den Vorständen dieser Unternehmen sitzen und deren Strategien leiten sollen – zu vermeiden, verantwortlich gemacht zu werden. "Sie ziehen sich einfach in Schweigen zurück", sagt er. "Sie wollen nicht zugeben, dass sie ein Desaster geschaffen haben, für das sie die Verantwortung tragen."

Tatsächlich, so der Berater für Unternehmensentwicklung Arjun Gupta, sind VCs eher besorgt über die Optik, in den politischen Kampf hineingezogen zu werden. Die meisten von ihnen, sagt er, fühlen sich unwohl bei dem Vorschlag, dass Investoren ein Mitspracherecht bei der Politik der Unternehmen in ihrem Portfolio haben sollten – oder bei der Benutzerbasis, die sie umwerben.

Er hat seit dem 6. Januar mehrere Gespräche mit Risikokapitalgebern im Namen seiner Kunden geführt und sagt, dass einige VCs den Rückzug von Investitionen als "Risikominderungsstrategie" diskutieren. Er vermutet, dass sie nicht die Auswirkungen der von ihnen finanzierten Plattformen fürchten, sondern den "Druck ihrer Mitarbeiter" oder der institutionellen Investoren, deren Geld von VCs verwaltet wird, um etwas zu unternehmen. Sie wollen vermeiden, "in diesen Shitstorm ... des politischen Diskurses hineingezogen zu werden".

Gespräche im Privaten

Einige Teilnehmer sagen, dass Gespräche über Verantwortlichkeit im Privaten stattfinden, auch auf Clubhouse, dem audio-basierten sozialen Netzwerk, das bei Silicon Valley-Investoren beliebt ist und auch für seine langsame Reaktion auf seine Belästigungsprobleme kritisiert wurde.

Während ihre Nutzer vielleicht am Rande des politischen Spektrums stehen, sind viele "Alt-Tech-Unternehmen" keine Außenseiter in der Technologiebranche. Die meisten sind eingebettet in das Startup- und Fundraising-System des Silicon Valley, das oft das Wachstumspotenzial höher bewertet als den Nutzen oder die Notwendigkeit. Dienste wie Gab, MeWe, Minds, DLive und Clouthub – die langsam oder unwillig waren, Hassreden, Verschwörungstheorien und Gewaltandrohungen zu entfernen, manchmal unter Verletzung ihrer eigenen Nutzungsbedingungen – haben alle Geld als Teil der Pipeline von Inkubatoren, Crowdfundern, Angel-Investoren, Fundraising und Übernahmen erhalten.

Sie waren auch indirekte Nutznießer des Aufstands im Kapitol, mit Spitzen bei den Nutzern als Folge der Enttarnung von Präsident Trump, seinen Stellvertretern und Konten, die die QAnon-Verschwörung propagieren, durch die Mainstream-Dienste.

In den meisten Fällen, sagt O'Donnell, sind Investoren besorgt, dass die Äußerung einer Meinung über diese Unternehmen ihre Fähigkeit einschränken könnte, Geschäfte zu machen und somit Geld zu verdienen.

Selbst Venture-Capital-Firmen "sind auf Geldpools an anderer Stelle im Ökosystem angewiesen", sagt er. "Die Sorge war, dass man vielleicht keinen Dealflow bekommen würde" oder dass man als "schwierig zu arbeiten oder, Sie wissen schon, jemanden abzugreifen, der vielleicht die nächste Runde Ihrer Firma macht."

"Alt-Tech" komplett meiden?

Trotzdem sagt O'Donnell, dass er nicht glaubt, dass Investoren den Bereich des sogenannten Alt-Tech komplett meiden sollten. Tech-Investoren mögen Disruption, erklärt er, und sie sehen in "Alt Tech" das Potenzial, "die Monolithen aufzubrechen."

"Könnte dieselbe Technologie dazu verwendet werden, um Menschen zu koordinieren, um schlechte Dinge zu tun? Ja, das ist möglich, genauso wie Menschen Telefone benutzen, um Verbrechen zu begehen", sagt er und fügt hinzu, dass dieses Problem mit den richtigen Regeln und Verfahren gelöst werden kann.

"Es gibt einige alternative Tech, deren DNA sich um Dezentralisierung dreht, und es gibt einige Alt-Tech, deren DNA sich um eine politische Perspektive dreht", sagt er. Er hält Gab zum Beispiel nicht für eine dezentrale Plattform, sondern eher für "einen zentralen Hosting-Hub für Leute, die sonst die Nutzungsbedingungen anderer Plattformen verletzen." "Das Internet ist dezentralisiert, richtig? Aber wir haben Mittel, um Datenbanken von schlechten Akteuren zu erstellen, wenn es um Spam geht, wenn es um Denial-of-Service-Attacken geht", sagt er und deutet an, dass dasselbe auch für schlechte Akteure auf Alt-Tech-Plattformen gelten könnte.

Wie es "einen transformativen Effekt" geben könnte

Einige glauben, dass Tech-Investoren verändern könnten, welche Art von Unternehmen gebaut werden, wenn sie sich dafür entscheiden würden. "Wenn sich Risikokapitalgeber dazu verpflichten würden, nicht in räuberische Geschäftsmodelle zu investieren, die zu Gewalt aufrufen, hätte das einen transformativen Effekt", sagt McNamee.

Auf individueller Ebene könnten sie bessere Fragen stellen, noch bevor sie investieren, sagt O'Donnell, einschließlich der Vermeidung von Unternehmen ohne Inhaltsrichtlinien oder der Forderung, dass Unternehmen diese erstellen, bevor ein VC unterschreibt.3

Einmal investiert, fügt O'Donnell hinzu, können Investoren ihre Anteile auch verkaufen, auch mit Verlust, wenn sie wirklich Stellung beziehen wollen. Aber er ist sich bewusst, dass dies eine große Aufgabe wäre – schließlich ist es sehr wahrscheinlich, dass ein wachstumsstarkes Startup einfach eine andere Geldquelle finden wird, um in den Raum einzutreten, den ein prinzipientreuer Investor gerade verlassen hat. "Es wird ein Pissen in den Wind sein", sagt er, "denn der Typ da drüben wird einsteigen."

Mit anderen Worten, eine wirkliche Abrechnung unter den VCs würde eine Neuausrichtung der Denkweise im Silicon Valley erfordern, und im Moment konzentriert man sich immer noch auf "eine, und nur eine Metrik, die zählt, und das ist der finanzielle Ertrag", sagt Freada Kapor Klein.

