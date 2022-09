Fakes auf LinkedIn: 1000 chinesische SpaceX-Ingenieure, die es niemals gab

Eigentlich sieht die LinkedIn-Seite ganz normal aus. Mai Linzheng stellt sich hier als ein erstklassiger Ingenieur vor – mit einem Bachelor-Abschluss der Tsinghua University, der besten Universität Chinas, plus einem Master-Abschluss in Halbleiterfertigung an der UCLA. Dann begann er eine Karriere bei Intel und KBR, einem Raumfahrtunternehmen, bevor er schließlich 2013 bei SpaceX landete. Nachdem er die letzten acht Jahre und neun Monate damit verbracht hat, der Menschheit bei künftigen Ausflügen ins All zu helfen, soll er dort jetzt leitender Techniker sein.

Blöd nur, dass das alles nicht stimmt. Denn bei näherer Betrachtung gibt es eine Menge "Red Flags": Obwohl Mai seit 18 Jahren in den USA lebt, hat er alle seine Berufsbezeichnungen, Abschlüsse und Firmenstandorte auf Chinesisch beschrieben. Und er hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft, obwohl seine Alma Mater, Tsinghua, diesen Abschluss nur Uni-Athleten anbietet – und Mai war keiner. Außerdem sieht der Mann auf seinem Profilfoto jünger aus als das angegebene Alter. Wie sich herausstellte, wurde das Bild vom koreanischen Influencer Yang In-mo auf Instagram gestohlen. Denn: Keine der Informationen auf dieser Profilseite wahr.

Das Konto von "Mai Linzheng" ist in Wirklichkeit eines von vielleicht Millionen betrügerischer Seiten, die mittlerweile auf LinkedIn eingerichtet wurden, um Nutzer zu übertölpeln. Dabei geht es oft um Kryptowährungsinvestitionen, die falsch sind. Menschen chinesischer Abstammung auf der ganzen Welt sind die Zielgruppe. Betrüger wie Mai behaupten, dass sie von angesehenen Unis und Unternehmen kommen, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen, bevor sie Nutzer kontaktieren, eine Beziehung aufbauen und ihnen eine finanzielle Falle stellen.

Seit dem letzten Jahr haben solche Aktivitäten auf LinkedIn stetig zugenommen, nachdem sie sich bereits seit Jahren auf anderen Social-Media-Plattformen und in Dating-Apps ausgebreitet hatten. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 hat LinkedIn sieben Prozent mehr Profile wegen betrügerischer Aktivitäten entfernt als in den sechs Monaten davor, so Oscar Rodriguez, LinkedIn-Seniordirektor für Trust, Privacy und Equity.

LinkedIn als Ursprung von finanziellem Betrug

"Betrüger sind sehr raffiniert und proaktiv, wenn es darum geht, ihre Taktiken anpassen", sagt er. Eine Woche beispielsweise, nachdem die US-Regierung unter Präsident Biden einen neuen Plan zum Erlass von Studentendarlehen bekannt gegeben hatte, begannen die Betrüger auf LinkedIn damit, dies für ihre Masche zu nutzen.

Inzwischen haben Opfer Millionen von US-Dollar durch Betrügereien verloren, die ihren Ursprung auf der Plattform hatten. In diesem Sommer kündigte das FBI an, die Betrügereien endlich im großen Maßstab näher zu untersuchen und mit Opfern zusammenzuarbeiten, um Täter zu identifizieren und ihre Konten zu deaktivieren – auch wenn die finanziellen Verluste kaum wieder gutzumachen sind.

Betrüger "denken immer über neue Wege nach, wie sie Menschen und Unternehmen ausnehmen können", sagt Sean Ragan, der für das FBI in San Francisco und Sacramento für das Thema zuständige Beamte, im Juni gegenüber CNBC. "Die verbringen ihre Zeit wirklich damit, ihre Hausaufgaben zu machen, Ziele und Strategien zu definieren und passende Werkzeuge und Taktiken festzulegen." Die Arbeit dieser Kriminellen sei eine "erhebliche Bedrohung".

Ein SpaceX-"Mitarbeiter" lädt ein, die Verbindung herzustellen

Zu einem bestimmten Zeitpunkt im Juli gab es über 1.000 LinkedIn-Profile von Personen, die wie "Mai Linzheng" behaupteten, einen Abschluss der Tsinghua-Universität zu haben und bei SpaceX zu arbeiten. Diese atemberaubende Zahl veranlasste sogar patriotisch veranlagte chinesische Influencer dazu, die Abwanderung von Fachkräften zu beklagen und Hochschulabsolventen der Illoyalität gegenüber ihrem Land zu bezichtigen.

Dies erregte die Aufmerksamkeit von Jeff Li, einem in Toronto ansässigen Tech-Influencer und Kolumnisten der Financial Times China. Er entdeckte am 11. Juli bei der Suche nach SpaceX-Mitarbeitern auf LinkedIn insgesamt 1.004 Tsinghua-Absolventen – damit wäre die Alumni-Gruppe die größte im Unternehmen. Viele Konten, die er fand, gaben jedoch genau dieselbe Ausbildung und Arbeitserfahrung an, was darauf hindeutet, dass jemand massenhaft gefälschte Profile erstellt hat.

"Sie alle haben ihren Abschluss in Tsinghua gemacht und anschließend die University of Southern California oder ähnliche bekannte Universitäten besucht", sagt Li. "Außerdem haben sie alle bei einem bestimmten Unternehmen in Shanghai gearbeitet. Natürlich vermutete ich, dass es sich um gefälschte und wohl computergenerierte Daten handelte." (SpaceX antwortete nicht auf eine Anfrage der MIT Technology Review, wie viele Tsinghua-Absolventen wirklich dort arbeiten.)

Dies war nicht das erste Mal, dass Li auf gefälschte LinkedIn-Konten aufmerksam wurde. Ende 2021 stieß er auf Profile mit weniger als ein paar Dutzend Verbindungen – eine Seltenheit für echte LinkedIn-Nutzer – und mit Profilfotos, die immer wieder gutaussehende Männer und Frauen zeigten, die wahrscheinlich von anderen Websites gestohlen wurden. Die meisten schienen chinesischer Herkunft zu sein und angeblich in den Vereinigten Staaten oder Kanada zu leben.

Was die LinkedIn-Betrüger ausnutzen

Etwa zur gleichen Zeit wurde Grace Yuen, Sprecherin der Organisation Global Anti-Scam Org (GASO), einer Freiwilligengruppe, die sogenannte Pig-Butchering Scams verfolgt, auf das Phänomen aufmerksam. Betrüger, die an dieser Praxis beteiligt sind, die bereits im Jahr 2017 in China begann, erstellen gefälschte Profile auf Social-Media- oder Dating-Websites, nehmen Kontakt zu den Opfern auf, bauen virtuelle und oft sogar romantische Beziehungen auf und überreden die Opfer schließlich, ihr Vermögen zu investieren. Die Betrüger selbst haben sich den Namen "Schlachtung von Schweinen" ausgedacht und vergleichen den intensiven und langwierigen Prozess, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, mit der Mästung eines Schweins vor der Schlachtung.

Da China in den letzten Jahren hart gegen betrügerische Online-Aktivitäten vorgegangen ist, haben sich diese Operationen jetzt auf Menschen außerhalb Chinas verlagert, die chinesischer Abstammung sind oder Mandarin sprechen. GASO wurde im Juli 2021 von einem solchen Opfer gegründet – und die Organisation hat inzwischen fast 70 Freiwillige auf mehreren Kontinenten. Während die gefälschten Konten auf LinkedIn relativ neu sind, sind sie auf anderen Plattformen schon seit langem verbreitet. "Die Betrüger begannen, sich auf LinkedIn zu bewegen, nachdem Dating-Websites wie 'Coffee Meets Bagel' und Tinder versucht hatten, gegen sie vorzugehen", sagt Yuen. In gewisser Hinsicht ist LinkedIn eine großartige Möglichkeit für Betrüger, ihre Reichweite zu vergrößern. "Die Opfer sind vielleicht schon verheiratet und nicht mehr auf Dating-Seiten unterwegs, aber ein LinkedIn-Konto, das Sie gelegentlich besuchen, hat fast jeder", sagt Yuen.

Ein Betrüger auf LinkedIn kann versuchen, mit jemandem über gemeinsame Berufserfahrung, die gemeinsame Heimatstadt oder das Gefühl, in einem fremden Land zu leben, Kontakt aufzunehmen. Über 60 Prozent der Opfer, die sich an GASO gewandt haben, sind chinesische Einwanderer oder haben chinesische Vorfahren – was die Betrüger wiederum ausnutzen, um Nostalgie oder den Wunsch nach Verbindung zu wecken. Die gefälschte Behauptung, einen Abschluss von Chinas Spitzenuniversitäten zu haben, an denen es bekanntermaßen schwierig ist, zugelassen zu werden, verschafft den Betrügern ebenfalls Respekt.

Enorme Verluste unter chinesischen Bürgern

Zwar sind die auf chinesische Staatsangehörige abzielenden Betrügereien nicht die einzige Art von Betrug, die auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn vorkommt, aber sie sind außergewöhnlich, was die Höhe der finanziellen Verluste angeht, die sie bislang verursacht haben. GASO befragte 550 Opfer und errechnete einen durchschnittlichen Verlust von 52.000 US-Dollar pro Person. Im Vergleich dazu lag der durchschnittliche finanzielle Verlust durch alle Arten von Betrug in den USA im Jahr 2021 bei 500 US-Dollar pro Person, wie die US-Handelsaufsicht Federal Trade Commission (FTC) mitteilte.

Und insbesondere LinkedIn-Opfer verlieren im Durchschnitt mehr Geld als Betrugsopfer auf anderen Plattformen – manchmal sogar mehr als eine Million Dollar, sagt Yuen. "Im Gegensatz zu Dating-Websites, von denen die ersten Betrugsopfer kamen, verfügt LinkedIn über eine Menge Informationen, die für die Betrüger wirklich nützlich sind", sagt sie. "Sie erkennen Ihr Verdienstpotenzial anhand der Art der Arbeit, die die Nutzer angegeben haben."