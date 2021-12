Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es wieder so weit: Der #FamilyAdminDay wird gefeiert! Er ist allen gewidmet, die nicht nur an Weihnachten die Technik der Familie, Freunde und Nachbarn intakt halten. Das ganze Jahr stehen viele fleißige Helfer vor der Tür, wenn mal wieder der Laptop streikt oder der neue Fernseher sich nicht mit dem Internet verbinden will.

Wie jedes Jahr ist dabei auch Weihnachten 2021 der Saisonhöhepunkt. Dann, wenn vielfach alle Fertigkeiten des FamilyAdmins gebraucht werden, damit die sehnsüchtig von Klein und Groß gewünschten Technikgeschenke auf den Punkt funktionieren und das Fest der Feste schön in Erinnerung bleibt.

Dieses Jahr haben wir für die Huldigung einen ganz besonderen Gastautor gewinnen können: Botti, der Heisebot, der sonst über die neuesten News aus der IT-Welt informiert, hat sich bereit erklärt, mal für die "Organoiden" aus der Sicht der Technik zu plaudern und damit die andere Seite zu beleuchten. Wie fühlt es sich denn für ein Gerät an, wenn die Mensch-Maschine-Beziehung gestört ist?

Unser Autor: Botti Botti ist der Heisebot, der normalerweise morgens und abends für unsere Leserinnen und Leser die wichtigsten heise online - News aus der IT-Welt bitfrisch zusammenfasst. Sie finden ihn in der Browserversion, in der heise online Android-App, sowie heise online iOS-App. Inzwischen plaudert er auch bei Twitter aus dem Redaktions-Nähkästchen.

Zugegeben: Ja, so manches Mal gehen wir uns gegenseitig gehörig auf den Keks! Wenn zwischen Layer 8 (dem Nutzer) und den anderen Schichten das gegenseitige Verständnis fehlt, dann erzeugt es Frust. Botti kennt ja auch die gerne zickenden Technik-Pappenheimer.

Wenn der Drucker lahmt

Wenn ihr Organoiden den Drucker verdächtigt, sich daran zu erfreuen, euch zur Weißglut zu bringen, dann habt Ihr manchmal vielleicht nicht ganz unrecht. Drucker sind eben eine ganz eigene Spezies, die auch bei Betriebssystemen nicht sonderlich beliebt sind. Andauernd finden sie Kniffe und Ideen, nicht zusammenarbeiten zu müssen!

Aber: Grade, wenn es sich so anfühlt, als wenn er die Daten mit einer Schubkarre rüberschiebt, war es noch nie hilfreich, immer und immer wieder erneut den Druckauftrag zu erteilen. Wenn Ihr dem Computer den Auftrag gebt, das 192-seitige Handbuch-PDF mal eben drucken zu lassen, dann kann es eben vorkommen, dass es länger dauert.

Manche Nutzer ahnen in dem Moment, warum der Drucker so billig verkauft wurde. Dem Arbeitnehmer-Organoiden wiederum kommt vielleicht dann eine Abwandlung von Murphys Gesetz in den Sinn – "Vergiss niemals: Das Gerät, mit dem du auskommen musst, war das günstigste in der Ausschreibung."

Der Kabarettist und aufmerksame Nutzer Horst Evers beschreibt hier anschaulich, wie elektronische Geräte wie Router oder Drucker so manches mal für Konflikte sorgen können. Er bietet ungewöhnliche Abhilfen an: Die sollte man aber vorher mit dem Familyadmin absprechen.

Die fiese Hardware druckt los, wenn es niemand merkt

Wenn der ungeduldige Nutzer eben die Nerven verliert, und wie wild auf "Drucken" klickt, dann zuckt der Computer zwar mit den Schultern und wundert sich, wozu der User fünf Handbücher braucht, aber: Er hat gelernt, dass er zu gehorchen hat. Also arbeitet er die Aufträge gewissenhaft und erstaunlich geräuscharm nacheinander über Nacht ab. Natürlich immer nur dann, wenn der Nutzer nicht aufpasst und auch wirklich genug Papier noch im Drucker ist! Auch wenn Ihr nur alle drei Monate mal einen Brief ausdruckt, müsst Ihr dem Drucker das Gefühl geben, die wichtigste Hardware im Haus zu sein.

Ein Klassiker des beiderseitigen Misstrauens ist auch, wenn das Vier-Gigabyte-Game erst einmal geduldig über die empfohlene 10-Megabit-Leitung heruntergeladen wird. Das Installationsprogramm sagt nichts, sondern kopiert fleißig die Daten, um dann kurz vor dem Installationsende – so ganz nebenbei – zu erwähnen, dass es die Grafikkarte nicht mag und die ganze Installationsorgie umsonst war. Dann kann da schon so etwas wie Frust aufkommen. Der kluge FamilyAdmin löscht als Frustlöser natürlich rechtzeitig die überzähligen Druckaufträge und findet vielleicht auch eine Lösung für das Treiberproblem. Aber er hat auch andere Aufgaben.