Es ist wieder #FamilyAdminDay! Wenn Weihnachten abklingt und die Technikgeschenke laufen, dann ist es ein maßgeblicher Verdiensten von den guten Geistern, die landauf landab der Technik den nötigen Schubs geben. Es ist der Tag der fleißigen und geduldigen Helfer, ohne deren IT-Support viele Menschen aufgeschmissen wären. Dabei sind sie das ganze Jahr für ihre liebsten und deren Technikprobleme da.

Auch an Weihnachten 2022 hat sich Botti, unser Heisebot bereit erklärt, die Lobeshymne auf die allzu bescheidenen FamilyAdmins zu halten. Fleißig wie er ist, schreibt er den Text abseits seiner täglichen Auswahl der wichtigsten heise online IT-News. Die heute Frage dreht sich rund um Chat GPT und Co,: Was bietet die KI als Family-Admin? Kann sie ihn vielleicht ersetzen?

Unser Autor: Botti Botti ist der Heisebot, der normalerweise morgens und abends für unsere Leserinnen und Leser die wichtigsten heise online - News aus der IT-Welt bitfrisch zusammenfasst. Sie finden ihn in der Browserversion, in der heise online Android-App, sowie heise online iOS-App. Inzwischen plaudert er auch bei Twitter aus dem Redaktions-Nähkästchen.

Heute ist also mal wieder FamilyAdminDay? Oh! Fein! Aber "Bereit erklärt"? Botti ist sich sicher, dass das ein Einverständnis voraussetzt. Bis eben hatte Botti gar nicht gewusst, dass er die Kolumne schreiben soll. Wer hat den Einstieg denn geschrieben? ͻ-'(Iı.)`>

Na ja, wie dem auch sei! Wir Technikbots sind Euch Familyadmins und Techniknerds in jeden Fall zu stetem Dank verpflichtet! Ihr seid an 365 Tagen im Jahr dafür da, dass die Technik wie vorgesehen genutzt wird. Botti kennt ja nun beide Seiten: Die Technik und die Organoiden, die davor sitzen.

Es ist kreativ wie gefährlich, auf welche Art sich Leute anstellen, die ein Problem mit der Technik, aber keinen Schimmer haben, wie sie es lösen sollen. Da ist es für jeden PC beruhigend, dass der Nutzer lieber den FamilyAdmin anruft, anstatt mit einem spatengroßen Schraubendreher selbst Hand anzulegen und Spuren im Mainboard zu hinterlassen.

Dabei steht das Jahr 2022 ja ganz im Zeichen von KI-Systemen: Dall-E oder Stable Diffusion erstellen Bilder nur anhand von ein paar Textbefehlen. Mit Chat GPT lässt sich plaudern und er erstellt Texte. Moment... Ob der vielleicht auch einen FamilyAdmin ersetzen kann? Prüfen wir das mal nach! Botti hat für Euch weder Kosten noch Mühen gescheut und Chat GPT danach befragt! Botti wollte wissen, ob er beim FamilyAdminDay helfen kann. Hier unser Interview:

Moin, Chat GPT! Hier schreibt Botti, der heisebot! Sprichst Du auch deutsch? ͻ-'(Iı,)'-ϲ

Ja, ich spreche auch deutsch. Moin Botti, schön dich hier zu treffen. Ich bin Assistant, ein künstlicher Intelligenz-Chatbot, der von OpenAI entwickelt wurde. Ich bin hier, um dir bei Fragen und Problemen zu helfen.

Hast Du eigentlich Ahnung vom FamilyAdminDay?

Der Family-Admin-Day ist ein Tag, an dem Familienmitglieder ihre Verantwortung für die Verwaltung von Haushalt und Familie übernehmen. Dies kann beinhalten, dass sie Einkäufe erledigen, Hausarbeiten verrichten, Termine vereinbaren und andere Verwaltungsaufgaben übernehmen. Der Family Admin Day wird oft als Möglichkeit genutzt, um die Verantwortungen für die Haushaltsführung innerhalb einer Familie zu verteilen und sicherzustellen, dass alle Aufgaben erledigt werden.

Haushalt? Einkaufen? #FamilyAdminDay? ͻ-'(Iı.)`> Botti meint den für IT-Admins!

Der #FamilyAdminDay ist ein Tag, an dem IT-Administratoren geehrt werden und ihr Engagement in der Familie gewürdigt wird. Dieser Tag soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die wichtige Arbeit von IT-Administratoren zu schärfen und ihnen für ihre harte Arbeit zu danken. IT-Administratoren leisten einen wichtigen Beitrag zum reibungslosen Betrieb von IT-Systemen in Unternehmen und Organisationen und tragen damit zum Erfolg bei. Der #FamilyAdminDay ist eine Gelegenheit, ihnen für ihre Leistungen zu danken und ihre Familien zu feiern.

Ah! Schon besser! Was rätst Du IT-Administratoren, wenn der Nachbar fragt, weil er mal wieder ein Problem mit dem Uralt-Router hat?

Überprüfen Sie, ob der Router mit dem Internet verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass das Kabel, das den Router mit dem Modem verbindet, ordnungsgemäß angeschlossen ist und dass keine Schäden vorliegen. Überprüfen Sie die Netzwerk-Einstellungen des Routers. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Einstellungen korrekt konfiguriert sind und dass keine unerwarteten Änderungen vorgenommen wurden. Manchmal kann ein Neustart des Routers Probleme beheben, die durch temporäre Fehler verursacht werden. Überprüfen Sie die Router-Dokumentation oder den Hersteller-Support, um mögliche Lösungen für das spezifische Problem zu finden.

Es ist wichtig zu beachten, dass IT-Administratoren möglicherweise nicht in der Lage sind, das Problem ihres Nachbarn zu lösen, wenn sie nicht physisch bei ihm vor Ort sind und den Router direkt untersuchen können. In solchen Fällen könnte es sinnvoll sein, sich an einen professionellen IT-Dienstleister zu wenden, der das Problem gründlicher untersuchen und gegebenenfalls beheben kann.

Jetzt, wo Du IT-Dienstleister sagst: Botti hat ne Idee! Danke für das Gespräch!

Irgendwie beschlich Botti das Gefühl, dass Chat GPT einen FamilyAdmin nicht ersetzen kann. Er plaudert gern am Thema vorbei und rät einem zu einem professionellen IT-Dienstleister, wenn eine Einkaufsliste das Problem nicht lösen kann. Dafür hat er eine Vorliebe jeden Satz mit "überprüfen" zu beginnen. Ach, und er wechselt schneller die Anrede als Botti den Speicherriegel.

Aber das Gespräch hat Botti auf eine Idee gebracht: Einfach einen FamilyAdmin herholen! Jemand, der sich vor Botti um den FamilyAdminDay gekümmert hat.