Ferris Talk #1: Iteratoren in Rust

In der ersten Ausgabe unserer Rust-Kolumne erklären wir zunächst für Rust-Einsteiger und -Einsteigerinnen, was Iteratoren in Rust sind und wie sie funktionieren. Anschließend gehen wir der Frage nach, welche Lücken die Rust-Version 1.53 hinsichtlich Iteratoren und Feldern geschlossen hat und warum Entwicklerinnen und Entwickler so lange auf diese scheinbar einfache Sprachfunktion warten mussten. Dabei lässt sich auch über die Sprachprinzipien von Rust einiges lernen.

Iteratoren in Rust: Einleitung

Iteratoren sind ein Konzept, das sich in vielen Programmiersprachen findet. C#, Java, JavaScript, C++ bieten Abstraktionen für das Iterator-Konzept, mit denen man im Code die Elemente einer Datenstruktur (etwa einer Liste oder eines Feldes) durchlaufen kann. Darauf aufbauend bringen die Plattformen Mengen- und Aggregationsfunktionen wie das Projizieren, Filtern und Summieren, das Berechnen des Durchschnitts sowie weitere Funktionen mit, die in der Praxis hilfreich sind.

Rust ist keine Ausnahme, im Gegenteil. Iteratoren spielen in der Sprache eine große Rolle. Die zugrundeliegenden Schnittstellen und viele auf ihnen aufbauende Funktionen sind von Haus aus eingebaut. Zusatzbibliotheken wie Itertools fügen weitere hinzu.

Mit Version 1.53 hat Rust diesen Sommer eine wesentliche Erweiterung in Sachen Iteratoren über Felder erhalten: Der IntoIterator -Trait wurde für Felder mit konstanter Größe vollständig implementiert. Damit ziehen Iteratoren für Felder nach und bieten die gleichen Funktionen wie Iteratoren über andere Datentypen wie Vektoren. Damit kann man endlich mit einer for -Schleife über ein Array iterieren, und zwar by Value, nicht nur by Reference. Folgendes Listing zeigt, was seit Rust 1.53 möglich ist: