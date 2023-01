Ferris Talk #13: Rust-Web-APIs und Mocking mit Axum

Komponenten aus dem Tokio-Stack waren bereits häufiger Thema im Ferris Talk. Zu ihnen gehört Axum, ein Framework für die Entwicklung von Web-APIs. Im November ist Axum in Version 0.6 erschienen. Eine wichtige Änderung ist die Verbesserung der Typsicherheit bezüglich des Shared State. Bisher galt die Empfehlung, die Extension -Middleware und den Extension -Extraktor zu verwenden, um den State zu teilen.

Diese Komponenten stellten jedoch die Konsistenz der Typen nicht zur Übersetzungszeit sicher. Hatte jemand die Middleware vergessen oder die falschen Typen bereitgestellt, kam es beim Extraktor zu einem Laufzeitfehler. In Axum 0.6 wurde der State-Extraktor eingeführt, der diese Schwäche beseitigt.

Diese Folge des Ferris Talk zeigt, wie das verbesserte State-Handling in Axum aussieht und zwar über triviale Anwendungsfälle hinaus. Die Beispiele demonstrieren, wie sich mit Rust-Traits und dem Mocking-Framework mockall Unittests für die Axum-API umsetzen lassen, bei denen Mock-Objekte zugrundeliegende Schichten wie Datenbankzugriff während des Tests ersetzen.

Das folgende Beispiel illustriert zunächst die Axum-Neuerungen und zeigt anschließend die Entkopplung der Schichten mit Rust-Traits Schritt für Schritt. Die im Text eingebetteten Codeausschnitte gehen nur auf die Codeteile ein, die für das Thema relevant sind. Der gesamte, lauffähige Code findet sich auf GitHub.

Der Beispielcode stellt den Prototyp einer einfachen Web-API zum Verwalten von Superhelden mit Rust und Axum dar. Er soll zunächst die Suche nach Helden anhand ihrer Namen umsetzen. Weitere API-Funktionen würden demselben Schema folgen. Eine Einschränkung des Prototyps besteht darin, dass er nicht tatsächlich auf eine Datenbank zugreift. Dennoch soll der der Code alle Vorkehrungen enthalten, um den asynchronen Datenbankzugriff beispielsweise mit der sqlx-Crate hinzuzufügen.

Der Code der Web-API und der für den Datenbankzugriff sollten unbedingt voneinander getrennt sein. Das ist im Beispiel für den Einsatz von Mock-Objekten und Unittests unerlässlich, wäre aber auch für eine reguläre Anwendung sinnvoll. Der folgende Code zeigt die Datenzugriffsschicht des Prototyps. Details zur Implementierung finden sich in den Kommentaren.