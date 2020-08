Fitness-Band für Hunde

Ein Hundehalsband mit integrierten Sensoren erfasst unter anderem die Zahl der Schritte. Wie bei menschlichen Fitness-Armbändern lässt sich ein tägliches Ziel definieren. Um die Sache noch interessanter zu machen, zeigt das Band Vergleichsdaten und Hitlisten von Tieren gleicher Rasse an. Eine Social-Media-Komponente erlaubt es, Bilder vom Vierbeiner hochzuladen und in eine Community einzusteigen („Hunde in Deiner Nähe“).

Die Daten lassen sich auch an Dienstleister wie Hundeausführer senden, damit diese über den sportlichen Zustand des Hundes Bescheid wissen. Zudem gibt es ein GPS-Tracking mit Kartendarstellung über das LTE-M-Band, falls der Hund einmal entlaufen sollte – Letzteres ist derzeit allerdings nur in den USA und gegen Gebühr nutzbar.

Im eigenen Garten funktioniert das Tracking per WLAN und ist kostenlos. Die Batterie hält bis zu drei Monate durch, wenn der Hund nur im Garten getrackt werden soll.

Produkt: Fi Collar

Hersteller: Fi

Preis: 150 Dollar

(bsc)