Für mehr Kreativität: Forschung an Psychedelika

Eben war Eddie Morra noch ein erfolgloser Schriftsteller, der mit Schreibblockaden zu kämpfen hatte. Im nächsten Moment bringt er in Rekordtempo und mit brillantem Ergebnis sein Buch zu Ende. Dazwischen lag die Einnahme einer echten Wunderpille, die seine Gehirnkapazitäten um ein Vielfaches steigerte.

Was im Hollywoodfilm "Ohne Limit" selbst der Kreativität von Drehbuchautoren entspringt, galt lange als realitätsfern. Kreativität ließe sich so einfach nicht pushen. Typische Empfehlungen lauteten stattdessen, einen Ausflug ins Freie mit viel Bewegung zu machen, zu brainstormen oder eine Nacht darüber zu schlafen. Was aber, wenn Hollywood zwar maßlos übertrieben hat, aber im Grundsatz gar nicht so falsch lag?

Dass Chemie vielleicht doch dem Erfindungsreichtum auf die Sprünge helfen kann, legt nun aktuelle Forschung zu psychedelischen Drogen nahe – auch wenn sie keine Wunderpille verspricht. Die Idee, psychedelische Drogen wie LSD als Kreativitätsbooster zu nutzen, ist nicht neu. Schon in den 1960ern wurde ihre Wirkung auf das Bewusstsein intensiv unter die Lupe genommen. Dann aber haben die meisten Länder diese Substanzen als Reaktion auf die Auswüchse der Gegenkultur verboten.