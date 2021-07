Futuristischer Elektroroller: BMW CE 04

BMW Motorrad hat einen elektrisch angetriebenen Großroller vorgestellt. Der CE 04 kommt für die Führerscheinklassen A unbeschränkt mit 15 kW Dauerleistung (Boost: 31 kW) und für die Klasse A1 durch einen Begrenzer auf 11 kW limitiert (Boost: 23 kW). Die Klasse A1 ist wichtig, da ihn mit einem Basispreis von 11.990 Euro kaum junge Leute kaufen können, aber finanzstärkere Autofahrer über die Erweiterung 196 des B-Führerscheins die A1-Variante fahren könnten.

Mit der Batteriekapazität von 8,9 kWh netto will BMW bis zu 130 km schaffen, so die WMTC-Reichweitenangabe. Die A1-Variante schafft im Zyklus, trotz gleicher Batterie, nur 100 km – verliert die Drosselung Effizienz? Ausgehend von den Erfahrungen mit dem BMW C Evolution dürften es im Alltag zwischen 80 und 100 km werden, je nach Topografie. Geladen wird über Typ 2, und wie beim C Evolution dachte BMW an ein Staufach für das Typ-2-Kabel, das AC-Ladestationen ja üblicherweise fehlt. In der Standardausstattung lädt der CE 04 mit 2,3 kW, BMW bietet jedoch optional ein leistungsfähigeres Onboard-Ladegerät an, das bis zu 6,9 kW schafft. Damit lädt der Roller von 20 bis 80 Prozent SoC in rund 45 Minuten.

Lesen Sie auch Ratgeber: Was nötig ist, um ein Elektroauto in der Garage zu laden

Heiße Luft, bunte Jacke

Die Batterie kühlt BMW passiv über Kühlrippen am Bauch des Batterieträgers. Mehr Liebe kommt dem Smartphone zu, das in einer gesicherten Lagerschale in einem verschließbaren Staufach per USB-C lädt: Es wird per Gebläse gekühlt. Damit vermeidet BMW, dass die Prozessoren aufgrund von Stauhitze abregeln müssen. BMW braucht die Rechenleistung, denn das Smartphone berechnet alle Infotainment-Angelegenheiten, während der TFT-Tacho diese Informationen nur anzeigt oder per Bluetooth durchreicht (Audio). BMW-Fahrer kennen das Meiste davon schon aus der App "BMW Connected", doch außer Turn-by-turn zeigt der CE 04 erstmalig im Hause BMW auch eine richtige Kartendarstellung zur Navigation an – toll.

Bild 1 von 16 BMW CE 04 und Zubehör (16 Bilder) So stellen sich Designer die Wohnwelt von Rollerfahrern vor: Klar steht das wintersiffige Ding direkt neben meinem Schreibtisch!

(Bild: BMW Motorrad)

Um das Rangieren der 231 kg zu erleichtern, blieb die Rückwärtsfahr-"Rangierhilfe" des C Evolution erhalten: Anlasser im Stand gedrückt halten. Überhaupt ist der EC 04 üppig ausrüstbar, mit vielen Optionen aus BMWs Motorradregal: E-Call, Kurvenlicht und eine IMU für schräglagenabhängige Steuerung von ABS und Traktionskontrolle stehen auf der Aufpreisliste.

Fahrerausstattung

Besonders interessant die dazugehörige Fahrerausstattung, denn BMW Motorrad bietet ja auch Bekleidung an. Die Textiljacke "Tokyo Connect GTX" fällt durch am Ärmel einstellbare LED-Leuchtstreifen auf. Man kann ihren Akku per USB-Akkupack oder per Kabel vom Roller aus aufladen. Der Halbschalenhelm "Sao Paulo" mit integrierter Sonnenblende und nachrüstbarem BT-Headset passt in das seitliche Helmfach des 04 – wichtiges Rollerhelm-Kriterium. Ausgeliefert wird der BMW CE 04 ab Februar 2022.

Die beliebtesten Elektromotorroller im Preisvergleich:

(cgl)