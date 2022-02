Inhaltsverzeichnis Gängige Verfahren zur Digital-Analog-Wandlung Pulsweitenmodulation Tiefpassfilter R2R-Netzwerk DAC-ICs Geschwindigkeitsvergleich und Fazit Artikel in Make Magazin 5/2017 lesen

In einigen unserer Make-Projekte wie der Uhr aus Messinstrumenten, der Musik mit dem Arduino oder der Laserharfe sind wir bereits auf einzelne Techniken zur Umwandlung digitaler Signale in analoge Spannungen eingegangen. Grund genug nun einmal in einem Übersichtsartikel alle gängigen Verfahren zur Digital-Analog-Wandlung zusammenzufassen.

Viele moderne Mikrocontroller haben bereits Wandler integriert, um analoge Signale in digitale Werte umzusetzen. Auch der Arduino hat einen solchen Wandler eingebaut.

Sind analoge Signale jedoch erst einmal digitalisiert, so lassen sie sich nicht ohne Weiteres wieder zurück in analoge Spannungsverläufe umwandeln. Dafür benötigt man Digital-Analog-Wandler/Umsetzer (DAW/DAU; engl. Digital Analog Converter, DAC).