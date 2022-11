Inhaltsverzeichnis Wie der Zufall in Games kommt Die Open World muss leben Zufall ist nicht leicht Computer müssen reagieren Vorgegaukelte Kontrolle Artikel in MIT Technology Review 7/2022 lesen

Zufall kann ein roter Schildkrötenpanzer sein. Kurz vor der Ziellinie abgeschossen trifft er den Spieler auf dem ersten Platz, der damit seine Siegerposition verliert. Flüche und Freudenschreie fliegen durch die Luft. Ein unvergesslicher Moment entsteht, das Gefühl, unerhörtes Glück gehabt zu haben – oder unfassbares Pech. Der rote Schildkrötenpanzer ist eines der begehrtesten Items in "Mario Kart" – der populärste Fun-Racer in der Games-Welt. Es ist ein Geschoss, das ferngesteuert einen gegnerischen Mitspieler trifft. Doch wer dieses Item wann bekommt, ist Zufall. Oder?

Der Zufall macht den Erfolg von Videospielen aus. In modernen Games sind etliche Systeme verbaut, die genau das herstellen sollen: Den Spielern den Eindruck vermitteln, sie hätten etwas Einmaliges, rein Zufälliges erlebt. Das, was wir in der Realität als Kontrollverlust erleben mögen, wird in den virtuellen Welten eines Videospiels zur reinen Freude. Denn die Kontrolle liegt stets in den Händen der Spielerinnen und Spieler – anders als im "realen" Leben, in dem das Gehirn entsprechend reagiert, wenn Gefahr und Kontrollverlust lauern.

Die Open World muss leben

In den heute sehr beliebten Open-World-Reihen wie "Assassin’s Creed", "Horizon" oder "The Elder Scrolls" scannen Environmental Artists Gegenden und bauen sie detailreich in Videospielen nach. Durch Künstliche Intelligenz reagiert die Umgebung immer häufiger individuell auf das Verhalten der Spieler und Spielerinnen. Physiksysteme sorgen mitunter dafür, dass sich Gegenstände realistisch bewegen. Zudem werden die offenen Spielwelten immer größer, die Spieler verbringen immer mehr Zeit in ihnen. Aber Freude macht das nur dann, wenn Dinge zufällig entstehen. Wenn es einfach immer nur darum geht, in der Spielwelt an Ort A eine Quest zu erhalten, sie an Ort B zu absolvieren und wieder an Ort A zurückzukehren, um die Belohnung abzuholen, dann wirkt das Spielerlebnis schnell ermüdend.