Inhaltsverzeichnis Gebrauchte Hardware: Server vom Refurbisher kaufen Übersicht der Anbieter 2nd Source, Gekko Computer, Interbolt.eu und Kimbrer Computer Piospartslap IT Remarking, Serverando, Servermall und Servermind Serverschmiede.com und ServerShop24 Techbuyer, Tonitrus und topserverparts Fazit Artikel in iX 8/2022 lesen

Während viele Hersteller gebrauchte Smartphones – wenn auch meist zu schlechten Konditionen – in Zahlung nehmen, werden die meisten Menschen auf die Frage, wo ausrangierte Server landen, den E-Schrott-Container als Adresse nennen. Doch auch für gebrauchte Server gibt es einen Markt, durchaus vergleichbar mit dem Gebrauchtwagenmarkt.

Gebrauchte sind sofort zu haben, deutlich günstiger in der Anschaffung, Kinderkrankheiten und Probleme sind bekannt oder ausgeräumt. Anders als Smartphones, Tablets und Pkw lassen sich insbesondere Rackserver zudem auch Jahre nach dem Erstkauf modular um- und nachrüsten, fast so wie die PCs der ersten Stunde. Der Kunde kann Komponenten tauschen oder hinzufügen, Speicher und CPU nach Leistungsbedarf anpassen, Festplatten durch moderne SSDs ersetzen und so ein Preis-Leistungs-Optimum für seinen Anwendungsfall herausholen.

Für Gebrauchtgeräte spricht ferner: Es werden nur für den Transport neue Ressourcen verbraucht. Betrachtet man die Treibhauslast, die IT-Hardware auslöst, entsteht der maßgebliche Anteil bereits während der Herstellung. In vielen Fällen übersteigt ihr Anteil die Last der Betriebsjahre deutlich. Gegen gebrauchte Server spricht in erster Linie ihr geringerer Prestigewert, weil die Industrie in fast jährlichen Innovationsschüben neuere, leistungsfähigere Modelle auf den Markt drückt.