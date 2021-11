Inhaltsverzeichnis Gehälter 2021: Das verdienen Mitarbeiter im IT-Support – 1st, 2nd und 3rd-Level Support-Level Alter und Ausbildung Gehälter 1st-Level-Support Gehälter 2nd-Level-Support Gehälter 3rd-Level-Support Das verdienen Führungskräfte Gehaltstabelle für alle Support-Mitarbeiter

Ein Produkt planen, entwickeln, veröffentlichen – und dann ist man fertig? Nicht ganz, denn wenn Kunden auf Probleme stoßen, dann erwarten sie, dass ein kompetenter IT-Support schnell hilft. Egal, ob es um Software- oder Hardware-Probleme geht.

Die Mitarbeiter im IT-Support sind oft die ersten Ansprechpartner im Unternehmen. Sie sind damit eine Art Aushängeschild: Sind die Supportler freundlich und hilfreich, wirkt auch das Unternehmen freundlich und hilfreich. Support-Mitarbeiter stellen Fragen wie "Ist der Bildschirm vielleicht schwarz, weil das Stromkabel vom Monitor nicht eingesteckt ist?" oder gehen mit dem Kunden komplexe Probleme durch, die selbst der Chefentwickler erst bei der dritten Erklärung so richtig versteht. Auch die Wartung kann zu ihren Aufgaben gehören.

Die Corona-Pandemie bedeutet natürlich auch für Support-Mitarbeiter zusätzlichen Stress: Plötzlich mehr Kunden, hektische Entwicklungsschritte, mehr Probleme. Aber auch in Zukunft werden sie gebraucht – die Digitalisierung wird nicht plötzlich aufhören. So benötigen Unternehmen vermehrt Support-Mitarbeiter, die ihre Kunden unterstützen. Das Gehalt der IT-Support-Mitarbeiter gehört in der IT-Branche nicht gerade zu der Spitzengruppe. Es ist je nach Firmengröße, Ausbildung und Support-Level unterschiedlich hoch.