Inhaltsverzeichnis Gehälter 2021: Das verdienen Mitarbeiter in der IT-Leitung und IT-Projektleitung Alter und Ausbildung Durchschnittsgehalt Gehalt für Fachkräfte in der IT-Leitung Gehalt für Fachkräfte in der IT-Projektleitung Gehalt für Führungskräfte

Wer die komplette IT eines Unternehmens leiten will, kann das meist nicht alleine tun – der Chef braucht Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter haben in der Regel keine Führungsverantwortung, tragen aber trotzdem eine große Verantwortung im Unternehmen. Sie entscheiden mit, wie die Planung von IT-Systemen aussieht oder setzen bestimmte IT-Projekte um.

Die Corona-Pandemie hat den Job der Leitungsmitarbeiter erschwert. Plötzlich mussten neue Projekte dynamisch geplant und durchgeführt werden, etwa um einen VPN-Zugang für die Mitarbeiter einzurichten. Dann machen zusätzlich noch Lieferengpässe Probleme oder die Kollegen, die der Chef gerade zurück ins Büro beordert hat, müssen sofort wieder ins Homeoffice. Bei all der neuen, erzwungenen Flexibilität fehlt oft die Zeit für eine langfristige Planung.

Das Gehalt für Fachkräfte in der IT-Leitung kann sich sehen lassen. Zwar verdienen viele Entwickler mehr, allerdings lassen die Mitarbeiter in der IT-Leitung etwa Berufe wie den SAP-Berater oder den Scrum Master hinter sich. Die Firmengröße und die Ausbildung der Fachkräfte beeinflussen den endgültigen Verdienst am meisten.