Inhaltsverzeichnis Gehälter 2021: Das verdienen Scrum Master in Deutschland Der Scrum Master Gehalt im Vergleich Scrum Master mit Bachelorabschluss Scrum Master mit Masterabschluss

Die Softwareentwicklung ist in großen Teilen längst agil geworden. Das bedeutet, Unternehmen wollen Programme oder Apps mittlerweile so schnell wie möglich veröffentlichen und nicht erst so lange entwickeln, bis wirklich alle erdenklichen Funktionen eingebaut sind. Zu Beginn besteht die Software nur aus einigen Kernfunktionen, aber mit jedem Update soll das Programm besser, schöner oder schneller werden – je nach Feedback der Kunden. Diese agile Entwicklung hat etwa das Wasserfallmodell abgelöst, bei dem eine App Schritt für Schritt entsteht und als erst komplett fertiges Produkt veröffentlicht wird.

Während der agilen Softwareentwicklung kann es recht chaotisch zugehen, viele Dinge passieren gleichzeitig. Daher haben sich Methoden herausgebildet, um Prozesse zu ordnen. Eine populäre agile Methode ist Scrum und mittendrin in dieser Methode steht der Scrum Master. Er ist dafür verantwortlich, dass die Scrum-Methoden umgesetzt werden, aber auch dafür, dass die Entwickler ihre Aufgaben erfüllen.

Trotz des Master-Titels im Job-Namen wird der Scrum Master für IT-Verhältnisse eher durchschnittlich bezahlt. Er kommt nicht an die hohen Gehälter der IT-Berater oder Sicherheitsexperten heran, verdient aber mehr als ein Entwickler fürs Frontend oder die Support-Kollegen. Wegen der Corona-Pandemie muss sich ein Scrum Master eher keine Sorgen machen, agile Methoden sind weiterhin ein beliebtes Buzzword bei Firmen – und zwar nicht nur bei Softwareunternehmen.