Gehälter 2023: Das verdienen Mitarbeiter im IT-Support

Ein typischer Arbeitstag im Homeoffice: Herr Mustermann ruft beim IT-Support seiner Firma an, weil er keine Verbindung zum Firmennetzwerk herstellen kann. Ein IT-Supporter geht ans Telefon und fragt ihn nach der angezeigten Fehlermeldung. Herr Mustermann beschreibt den Fehler, der IT-Supporter stellt Fragen, sammelt Informationen und beginnt, das Problem herauszufinden. Schließlich leitet er Herrn Mustermann durch einige Schritte zur Fehlerbehebung, die mit einem Neustart des Rechners enden. Dann steht die Verbindung zum Firmennetzwerk und Herr Mustermann kann endlich weiterarbeiten.

IT-Supporter sind die ersten Ansprechpartner für Mitarbeiter und Kunden, wenn Störungen auftreten oder Systeme nicht so arbeiten, wie sie sollen. Sie beantworten Fragen, lösen Probleme und kümmern sich über die Überwachung und Wartung von IT-Systemen. In fast in jedem größeren Unternehmen gibt es Supporter für die interne IT-Unterstützung – egal in welcher Branche. Zusätzlich arbeiten sie im Hardware- und Software-Bereich, in der Software-Beratung oder bei EDV-Dienstleistern.

Wir erklären, welche Voraussetzungen ein IT-Supporter mitbringen muss, was er so den ganzen Tag macht und wie man vom 1st-Level- zum 3rd-Level-Support aufsteigen kann. Zudem zeigen wir die aktuellen Gehälter für IT-Supporter und beschreiben, wie sich das Gehalt mit Erfahrung im Job entwickelt.