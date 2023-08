Inhaltsverzeichnis Gehälter 2023: Das verdienen Softwareentwickler in Deutschland Aufgaben Job-Aussichten Voraussetzungen und Chancen Gehalt: Was Softwareentwickler verdienen Erfahrung und Führungskräfte

Als Softwareentwickler arbeitet man an einer neuen App: Alles läuft reibungslos, man ist tief im Code versunken. Dann stürzt die App plötzlich ab, nichts funktioniert mehr. Das bedeutet noch mehr Kaffee aufsetzen und den Fehler suchen. Schließlich ist der Übeltäter gefunden: Ein kleines Semikolon fehlte. Zeichen einfügen, App neu starten – puh, alles klappt wieder.

Für Softwareentwickler ist es wichtig, sorgfältig zu arbeiten und kleine Details nicht zu übersehen. Denn manchmal kann ein kleiner Fehler große Auswirkungen haben. Sie schreiben daher nicht nur Code, sondern sorgen im Vorfeld für eine gute Planung und testen Codeschnipsel oder das gesamte Programm regelmäßig. Und ist die App einmal veröffentlicht, geht es mit der Wartung und dem Support weiter.

Die Aufgaben sind also für Softwareentwickler recht anspruchsvoll. Dafür können sie ein gutes Einkommen erwarten. Gleichzeitig ist der Job zukunftssicher: Der Bedarf an Softwareentwicklern wird wohl auch in den nächsten Jahren nicht abebben. Wir zeigen, wie die aktuellen Gehälter für Softwareentwickler aussehen und wie sich das Gehalt mit Erfahrung im Job entwickelt.