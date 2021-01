Inhaltsverzeichnis Gehälter und Perspektiven für IT-Profis am Jobmarkt 2021 Gehaltsanstieg in besonders gesuchten Bereichen Diese Faktoren bestimmen das Gehalt Fazit Artikel in c't 2/2021 lesen

Laut Bitkom-ifo-Digitalindex sank die Stimmung in der Digitalbranche im November 2020 nur geringfügig: Der Index fiel von 16,0 Punkten im Oktober auf 12,9 Punkte. Dabei entwickelte sich die Einschätzung der Unternehmen zur Geschäftslage sogar leicht positiv und legte um 2,6 auf 20,9 Punkte zu. Jedoch bewerteten die Befragten die Geschäftserwartungen deutlich schlechter als im Vormonat: Der Teilindex fiel von 13,7 auf 5,2 Punkte.

Der Digitalindex soll das Geschäftsklima in der IT-Branche abbilden. Grundlage ist eine monatliche Konjunkturumfrage des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität München, besser bekannt unter dem Namen "ifo Institut". Für den Index befragt das Institut ausgewählte Hersteller von IT- und Kommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik, Anbieter von Software und IT-Dienstleistungen, Telekommunikationsdienstleister sowie den ITK-Groß- und -Einzelhandel. Für die Beurteilung der Geschäftslage entscheiden sich die Befragten dabei zwischen den Statements "Wir beurteilen unsere derzeitige Geschäftslage als gut / befriedigend / schlecht". Wichtig: Alle hier erwähnten Zahlen sowie die in den Grafiken dargestellten Daten wurden noch vor dem Beschluss zum harten Lockdown Mitte Dezember 2020 erhoben.

Nur wenige Befragte wollen aktuell weitere Mitarbeiter einstellen. Die Beschäftigungserwartung sank im November 2020 laut Bitkom-ifo-Digitalindex leicht, nämlich um 5,4 auf 17,4 Punkte. Anders als die Gesamtwirtschaft bewegte sich die Branche in den jüngsten ifo-Umfragen jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau: Das allgemeine ifo-Geschäftsklima Deutschland fiel im November unter null, und zwar um 3,8 auf −1,6 Punkte.