Gehirn-Operation im Mutterleib: Fötus erfolgreich behandelt

Sie weiß es noch nicht, aber ein kleines Mädchen, das irgendwo in der Nähe von Boston lebt, hat Geschichte geschrieben. Das sieben Wochen alte Mädchen ist einer der ersten Menschen, die sich noch im Mutterleib einer experimentellen Gehirnoperation unterzogen haben. Das könnte ihr das Leben gerettet haben.

Noch vor ihrer Geburt entwickelte das kleine Mädchen eine gefährliche Krankheit, die dazu führte, dass sich das Blut in einer 14 Millimeter breiten Aussackung in ihrem Gehirn sammelte. Dieser Zustand hätte nach der Geburt zu Hirnschäden, Herzproblemen und Atembeschwerden führen und tödlich ausgehen können.

Die Eltern meldeten sich zu einer klinischen Studie über eine chirurgische Behandlung im Mutterleib an, um herauszufinden, ob die Ärzte das noch verhindern können. Es scheint funktioniert zu haben. Das Team hinter der Operation plant nun, weitere Föten auf die gleiche Weise zu behandeln. Andere, ähnliche Hirnkrankheiten könnten von demselben Ansatz profitieren. Bei Erkrankungen wie diesen könnte die fetale Gehirnchirurgie die Zukunft sein.

30. Schwangerschaftswoche: Missbildung im Gehirn festgestellt

Die Erkrankung des Babys, die als Missbildung der Galen-Vene bekannt ist, wurde erstmals bei einer Routine-Ultraschalluntersuchung in der 30. Schwangerschaftswoche festgestellt. Diese Erkrankung tritt auf, wenn sich eine Vene mit einer Arterie im Gehirn verbindet. Diese beiden Arten von Gefäßen haben unterschiedliche Funktionen und sollten getrennt gehalten werden: Arterien transportieren sauerstoffreiches Blut mit hohem Druck vom Herzen weg, während dünnwandige Venen das Blut mit niedrigem Druck in die andere Richtung zurückführen.

Wenn beides zusammenkommt, kann der Hochdruck-Blutfluss aus einer Arterie die dünnen Wände der Vene dehnen. "Mit der Zeit bläht sich die Vene wie ein Ballon auf", sagt Darren Orbach, ein Radiologe am Boston Children's Hospital in Massachusetts, der Babys behandelt, die mit dieser Krankheit geboren wurden.

Der dadurch entstehende Blutballon kann für das Baby ernsthafte Probleme verursachen. "Er entzieht dem übrigen Kreislauf Blut", sagt Mario Ganau, Facharzt für Neurochirurgie an den Oxford University Hospitals im Vereinigten Königreich, der an diesem Fall nicht beteiligt war. Andere Teile des Gehirns können dadurch nicht mehr mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden, was zu Hirnschäden führen kann, und es besteht die Gefahr von Blutungen im Gehirn. Der zusätzliche Druck, der auf das Herz ausgeübt wird, um Blut zu pumpen, kann zu Herzversagen führen. Auch andere Organe können in Mitleidenschaft gezogen werden, insbesondere die Lunge und die Nieren, sagt Ganau.

Man geht davon aus, dass Föten mit dieser Erkrankung bis zu einem gewissen Grad durch die Plazenta geschützt sind. Das ändert sich jedoch in dem Moment, in dem die Nabelschnur bei der Geburt abgeklemmt wird. "Plötzlich lastet eine enorme Belastung auf dem Herzen des Neugeborenen", sagt Orbach. "Die meisten Babys mit dieser Erkrankung werden sehr schnell sehr krank".

Gehirnoperation am Fötus – die Zukunft?

Mehrere Teams versuchen, die Krankheit zu behandeln, bevor es dazu kommen kann – während der Fötus noch im Mutterleib ist. Orbach ist Mitglied eines solchen Teams. Er und seine Kollegen vom Boston Children's Hospital und vom Brigham and Women's Hospital, ebenfalls in Boston, haben für 2020 eine klinische Studie angemeldet, um zu testen, ob eine fetale Gehirnoperation helfen könnte.

Die Mutter des Mädchens wurde an Orbachs klinische Studie verwiesen. Am 15. März, in der 34. Woche, unterzog sie sich der experimentellen Operation – einem zweistündigen Eingriff, an dem eine Reihe von Ärzten beteiligt war.

Zunächst erhielt die Mutter eine Spinalanästhesie, um zu verhindern, dass sie in der unteren Körperhälfte etwas spürt. Während des Eingriffs blieb sie jedoch wach, sagt Orbach. "Sie trug Kopfhörer und hörte Musik", sagt er.

Der zweite Schritt bestand darin, den Fötus in der Gebärmutter in eine passende Position zu bringen, so dass das Gehirn von vorne zugänglich war. Vor Beginn der Operation erhielt der Fötus eine Injektion, um Schmerzen und Bewegungen zu verhindern.

Platinspulen fürs Gehirn

Mit Hilfe von Ultraschallbildern führten die Ärzte dann eine Nadel durch den Bauch der Mutter, die Gebärmutterwand und den Schädel des Fötus bis in die Fehlbildung im Gehirn. Mitglieder des Teams führten einen winzigen Katheter durch die Nadel, um eine Reihe winziger Platinspulen, sogenannter Coils, in die blutgefüllte Tasche einzubringen. Sobald sie freigesetzt wurden, dehnten sie sich aus und halfen dabei, den Punkt zu blockieren, an dem die Arterie in die Vene mündete.

Während ihrer Arbeit überwachten die Teammitglieder den Blutfluss im Gehirn des Fötus genau. Als sie sahen, dass der Blutfluss wieder ein gesundes Maß erreicht hatte, stellten sie die Injektion der Coils ein und entfernten vorsichtig die Nadel.

Das Mädchen kam einige Tage später gesund zur Welt, sagt Orbach, der einen Bericht über den Fall mitverfasst hat, der in der Zeitschrift "Stroke" veröffentlicht wurde. Sie brauchte keine Behandlung wegen der Fehlbildung. "Das Gehirn sieht großartig aus", sagt er. Sie wurde einige Wochen lang im Krankenhaus überwacht und ist jetzt zu Hause, wo es ihr gut geht, wie er mir erzählt.

"Dies ist eine sehr elegante und aufregende Lösung für ein schwieriges Problem", sagt Ibrahim Jalloh, ein beratender Neurochirurg am Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust im Vereinigten Königreich, der nicht an dem Fall beteiligt war. "Wir müssen weitere Fälle abwarten ... um die Risiken zu ermitteln, aber ich vermute, dass dies angesichts der wirklich sehr schlechten Ergebnisse bei [Neugeborenen mit schweren Fehlbildungen] der Weg in die Zukunft sein wird", sagt er.

"Chance für Kinder, die sonst kaum Überlebenschancen hätten"

"Das ist ein wirklich aufregender Durchbruch", sagt Greg James, ein Kinderneurochirurg am Great Ormond Street Hospital in London. Timo Krings, ein Neuroradiologe an der Universität von Toronto, teilt seine Meinung. "Es ist eine Chance für Kinder, die sonst kaum eine Überlebenschance hätten", sagt er. Beide fügen hinzu, dass es wichtig sein wird, herauszufinden, wer die besten Kandidaten für diese Art der fetalen Operation sind. Der Eingriff ist mit Risiken verbunden und könnte sich nur für schwere Fälle lohnen, bei denen auch eine gute Chance auf Heilung besteht, zum Beispiel.

Orbach und seine Kollegen sind nicht die Einzigen, die die fetale Hirnchirurgie bei Fehlbildungen der Galen-Vene untersuchen. Krings arbeitet mit Karen Chen und ihren Kollegen an der Universität von Texas an einer ähnlichen Studie, und er hat gehört, dass in Paris ein weiteres Baby nach einem ähnlichen Verfahren geboren wurde. Chen sagt, sie wisse von einem weiteren unveröffentlichten Versuch, der in Mexiko stattfand, obwohl dieses Baby leider im Alter von 10 Tagen starb. "Es ist ein sehr heißes Thema", sagt Krings. "Es ist eine Art Wettlauf darum, wer es als Erster veröffentlichen wird."

Operationen wie diese könnten sich bei der Behandlung anderer Erkrankungen als nützlich erweisen, etwa bei anderen Blutgefäßproblemen oder Hirntumoren, meint er. Auch Ganau ist der Meinung, dass "viele Krankheiten, mit denen wir uns in den ersten Lebenswochen beschäftigen", möglicherweise in der Gebärmutter behandelt werden könnten.

"Es war ein so dramatisches Ergebnis, dass ich sehr hoffnungsvoll und optimistisch bin", sagt Orbach.

(jle)