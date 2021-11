Geofencing: E-Scooter in bestimmten Bereichen von Paris auf Tempo 10 gedrosselt

Das Tempo von E-Scootern wird in Paris von den drei großen Vermietern seit heute in Teilen des Zentrums auf Tempo 10 gedrosselt. Betroffen sind Gebiete, in denen E-Scooter und Fußgänger sich bislang oft in die Quere kamen, berichtete die Zeitung Le Parisien in ihrer Montagsausgabe. Dazu gehören touristische Attraktionen, Parks, Schulen und Plätze.

Auf Initiative der Stadtverwaltung hatte es im Sommer bereits einen Test am Louvre-Museum und auf einigen anderen Plätzen gegeben. Nun entschieden die Vermieter der insgesamt 15.000 Elektro-Roller in Paris sich zur Ausweitung der "Slow Zones" mit reduziertem Tempo.

Lesen Sie auch BMWs E-Bike-Studie BMW i Vision AMBY: Ausbrechen dank Geofencing

Die Tempodrosselung wird den Scootern automatisch über ihre GPS-Ortung vorgegeben. Sobald der Scooter in eine der ausgewiesenen Zonen fährt, verringert er das Tempo. Für die Nutzer der Scooter werden die betroffenen Bereiche in den Apps der Vermieter ausgewiesen. Das Prinzip ist auch als sogenanntes "Geofencing" bekannt.

Wie die Anbieter erklärten, könnten die "Slow Zones" auf Wunsch der Stadtverwaltung weiter angepasst werden. Diese ist mit dem freiwilligen Schritt der Anbieter noch nicht zufrieden. Wie der Mobilitätsbeigeordnete im Pariser Rathaus, David Belliard, dem Parisien sagte, seien die Seine-Ufer und stark frequentierte Einkaufsgebiete von dem Tempolimit noch nicht erfasst.

Vollkommen neu ist die Tempodrosselung bei den Elektro-Rollern übrigens nicht. Wie der Sender France 3 berichtete, gibt es auch in New York und Barcelona sowie einigen Pariser Vororten bereits eine solche Beschränkung. In Deutschland dürfen die Gefährte zwischen 6 und 20 Kilometer pro Stunde schnell sein.

In diesem Jahr bereits 329 Verletzte und zwei Tote

Angesichts einer Vielzahl von Unfällen mit E-Scootern in Paris mit in diesem Jahr bereits 329 Verletzten und zwei Toten grübelt die Stadt außerdem über punktuelle Verbote der Roller und ihrer Nutzung durch zwei oder drei Personen zugleich. Um die Sicherheit zu erhöhen haben die drei Vermieter sich unterdessen in Paris neben dem Tempo-Limit auch zur Einführung eines "Anfänger-Modus" entschieden, das die Roller flächendeckend auf Tempo 15 reduziert. Diesen Modus können Menschen einstellen, die zum ersten Mal einen Scooter verwenden und sich nicht sicher fühlen.

Mehr zum Thema Klartext: Vom E-Roller gefallen

(fpi)