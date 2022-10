Gesperrt bei Tiktok: Was eine gefakte Porzellan-Challenge demonstrieren sollte

Im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht gehört haben, stehlen die Teenager bei der "Porzellan-Challenge" nicht das feine Geschirr ihrer Familie, werfen es in einen Mixer und schnupfen den entstehenden Staub. Das war nur das, was Sebastian Durfee, ein 23-jähriger Schauspieler und TikTok-er, hoffte, dass Sie es glauben würden. Er hatte als Erster in den sozialen Medien von der neuesten gefährlichen Teenager-Herausforderung berichtet. Doch das Ganze war von Anfang an ein Fake.

Am einem Samstag postete Durfee einen Aufruf zum Handeln an seine Follower: Sie sollten zusammenarbeiten, um "Boomer dazu zu bringen, wegen einer gefälschten TikTok-Herausforderung auszuflippen". Er wählte die Porzellan-Herausforderung – die, wie gesagt, nur eine Erfindung von Durfee ist –, weil es etwas zu sein schien, das plausibel gefährlich ist, aber nicht etwas, das "die Durchschnittsperson ganz einfach tun könnte". Außerdem ist es ein einprägsamer Name. Sein ursprüngliches Video wurde schnell über eine halbe Million Mal aufgerufen, und TikTok versah es mit einer Warnung, weil es zu gefährlichen Handlungen aufrief.

In der Zwischenzeit wurden auf TikTok, Facebook und Twitter Videos mit dem Hashtag #PorcelainChallenge veröffentlicht, in denen die Teilnehmer aufgefordert wurden, Warnungen zu verbreiten und Geschichten über (vorgetäuschte) Verletzungen und Todesfälle von Personen zu erzählen, die es ausprobiert hatten.

Von der Challenge, die es nicht gab

Ein besonders cleveres Video treibt die Sache auf die Spitze. Der Ersteller behauptet, dass Videos von Menschen, die die Herausforderung ausprobieren, von TikTok-Moderatoren sofort entfernt werden. Das war eine mögliche Erklärung dafür, warum es kein Video zeigt, wie jemand das Ganze tatsächlich macht.

Anfang Oktober hatte TikTok dann Durfees Konto mit 150.000 Followern dauerhaft gesperrt, offenbar als Ergebnis dieses Experiments. Das Unternehmen nannte ihm keinen Grund für die dauerhafte Löschung. Ihm zufolge hatte TikTok zwei Videos wegen "Förderung gefährlichen Verhaltens" entfernt. Eines, in dem er die Zuschauer aufforderte, Warnungen über die Porzellan-Herausforderung in lokalen Facebook-Gruppen zu posten, und ein anderes, in dem er einen Screenshot einiger früher Medienberichte über seine Arbeit teilte.

TikTok bestätigte, dass es Durfees Konto gesperrt hatte, und erklärte, dass es jeden Inhalt, einschließlich Hoaxes, der gefährliches Verhalten fördert, als einen Verstoß gegen seine Gemeinschaftsrichtlinien betrachtet.

"Es versteht sich von selbst, dass weder diese Videos noch andere, die ich erstellt habe, die Herausforderung verherrlichen, gutheißen oder darstellen", schreibt Durfee. "Die Tatsache, dass sie auf die Herausforderung reagiert haben, als wäre sie echt, indem sie mich komplett verbannt haben, ist genau die Art von reflexartiger, weit verbreiteter Panik, die die Herausforderung in erster Linie kritisieren sollte; die Ironie hier ist mir nicht entgangen."

Wie Empörung online funktioniert

Durfees Ziel war es, Aufrufe zu erhalten, was ihm auch gelang, bevor sein Konto gesperrt wurde. Es ging auch darum, zu untersuchen, wie Aufmerksamkeit und Empörung online funktionieren. Wenn ein Inhaltsersteller alle Elemente einer moralischen Panik ausführt, ändert dann die Tatsache, dass die Herausforderung selbst eine völlige Fiktion ist, etwas an ihrer Verbreitung?