Inhaltsverzeichnis Gig-Worker: Fahrdienste setzen mächtigen Plattformen eigene Apps entgegen Anders als bei Uber Chaos goes Geschäftsidee Fahrer werden abhängig Bis zu 55 Euro am Tag Therapie für schwache Accounts Mehr Macht bei Verhandlungen Starke Infrastruktur Artikel in MIT Technology Review 6/2022 lesen

Im Stadtteil Bendungan Hilir, nur einen Steinwurf von Jakartas glitzerndem Geschäftsviertel entfernt, ist eine lange Reihe behelfsmäßiger Holzbuden auf dem Bürgersteig zusammengepfercht. Dort gibt es Nudelsuppe, gebratenen Reis oder Zigaretten. Ein Platz sticht besonders hervor, weil er von grün gekleideten Motorradfahrern bevölkert wird. Es ist ein informelles "Basislager" für Fahrer von Gojek, Indonesiens größtem Ride-Hailing-Unternehmen – und Teil einer wachsenden Widerstandsbewegung gegen dessen Algorithmen.

Gojek bietet Fahrten mit Auto- und Motorradtaxis an. Das Markenzeichen des Unternehmens, die grünen Jacken und Helme, sind überall zu sehen. Die Motorradfahrer transportieren Fahrgäste, Lebensmittel oder Pakete. Dazwischen müssen sie ihre Handys aufladen, etwas essen oder sich waschen. Da das Unternehmen kaum Rastplätze anbietet, hat die Gemeinschaft ihre eigenen geschaffen – bevorzugt in der Nähe von Restaurants, die für Essenslieferungen beliebt sind. Hier können sich die Lieferanten ausruhen und gleichzeitig "on-bid" bleiben, also in Bereitschaft.

Solche informellen Treffpunkte gab es schon, bevor Ride-Hailing-Dienste nach Indonesien kamen. Motorradfahrer trafen sich an Straßenecken und Imbissbuden, um Tipps, Neuigkeiten und Klatsch auszutauschen. Daraus bildete sich ein Netzwerk aus Fahrern der ganzen Stadt. Dieser Gemeinschaftssinn unterscheidet die Gig-Worker in Jakarta von ihren Kollegen in anderen Teilen der Welt.